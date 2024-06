Mnesys, l'Università di Genova parte della più grande ricerca sul cervello d'Italia

È lo studio sul cervello più importante tra quelli realizzati in Italia: 115 milioni di euro di finanziamento, 25 enti coinvolti e 7 ambiti di ricerca. Si chiama Mnesys ed è stato concepito e proposto dell’Università degli studi di Genova.

Si tratta di un partenariato esteso per la tematica Neuroscienze e Neurofarmacologia, che supporta la ricerca neuroscientifica e neurofarmacologica condotta da reti diffuse di università, EPR, ed altri soggetti pubblici e privati. Il progetto è stato selezionato insieme ad altri 14 progetti dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), dopo un bando pubblicato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi finanziato dall’Unione europea.

All’interno di questo progetto sono racchiusi sette diversi ambiti di ricerca:

Neurosviluppo, cognizione e interazione sociale

Neuroplasticità e connettività

Omeostasi neurale e interazioni cervello-ambiente

Percezione, movimento e interazioni cervello-corpo

Umore e psicosi

Neurodegenerazioni, trauma ed eventi cerebrovascolari

Neuroimmunologia e neuroinfiammazione

Il paradigma sottostante al progetto prevede l’integrazione di competenze mediche, biologiche, tecnologiche e computazionali con l’obiettivo finale di comprendere a 360 gradi alcuni degli aspetti chiave del funzionamento del sistema nervoso in condizioni fisiologiche e nell’ambito delle sue patologie epidemiologicamente più rilevanti.

Il progetto Mnesys si pone l’obiettivo di sviluppare nuovi approcci per le neuroscienze sperimentali e cliniche in una prospettiva di medicina di precisione, personalizzata e predittiva con un impatto trasformativo sulla cura delle patologie del sistema nervoso e del comportamento. Mnesys sarà articolato in sotto-progetti (spokes) ciascuno dei quali sarà focalizzato su aspetti specifici dello studio e suddiviso in attività (workpackages) specifiche.