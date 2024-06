Innovazione nella Pubblica Amministrazione: iscrizioni aperte per il Master universitario

Un Master che forma professionisti qualificati pronti a contribuire al rinnovamento della Pubblica Amministrazione. Si chiama MIPA, è organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università degli Studi di Genova e si rivolge a laureati in servizio nel settore pubblico.

Il corso è adatto in particolare per coloro che intendono integrare la propria formazione con le competenze necessarie a ricoprire posizioni di responsabilità dirigenziale. E per i laureati fortemente motivati a intraprendere una carriera qualificata nella Pubblica Amministrazione, negli Enti pubblici o nella consulenza.



Il master ha durata complessiva di 12 mesi a partire da settembre 2024. Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 12 del 10 settembre. Le sedi previste per lo svolgimento delle lezioni sono cia Balbi 5 e l'Albergo dei Poveri, in piazzale Brignole. Oltre alle lezioni e ai momenti di confronto d’aula, con la nuova edizione varie attività didattiche saranno in Distance Learning.



Sono previste agevolazioni economiche e borse di studio per i partecipanti. Inoltre, al Master potranno essere ammessi con compiti di tutoraggio fino a tre allievi esonerati dal pagamento della quota di iscrizione. Maggiori informazioni e il bando sono reperibili alla pagina dell’Università.