Giornata nazionale dello spazio 2021, un pomeriggio di conferenze in università

Il 15 dicembre è la Giornata nazionale dello spazio: la ricorrenza, istituita con una direttiva del Consiglio dei Ministri il 14 ottobre 2021, vuole celebrare il lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto il 15 dicembre 1964.

Grazie a questo avvenimento, l’Italia era stata tra i primi Paesi al mondo a superare l’atmosfera terrestre.

Per questa occasione, le amministrazioni pubbliche, in coordinamento con gli enti di ricerca, promuovono l'attenzione e l'informazione sul settore spaziale nazionale. In particolare, l'Università degli Studi di Genova e Infn – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Genova, organizzano un pomeriggio di conferenze divulgative con docenti e ricercatori di entrambi gli enti per esporre al pubblico le loro attività di studio e ricerca.

Appuntamento il 16 dicembre 2021 alle ore 15 sul canale Youtube dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a questo link.