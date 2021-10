GenOA week 2021: in università le iniziative per riflettere sulla comunicazione scientifica

Nuova edizione della GenOA week, organizzata nell'ambito della International Open Access week: una settimana di iniziative per riflettere sulla comunicazione scientifica e sulle sfide lanciate dalla Scienza aperta (Open Science) per rendere l'accesso alla conoscenza aperta (Open Knowledge) equo per tutti.

Università di Genova, IIT Istituto Italiano di Tecnologia, INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche e Rete GARR per l’edizione 2021 presentano il tema “It matters how we Open Knowledge: building structural equity”.

L'evento si tiene dal 25 al 29 ottobre 2021 in via Balbi 5 e nelle sedi delle biblioteche d'ateneo.

Si potrà accedere in presenza, su prenotazione, e online.