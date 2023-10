Università: Ivano Fossati torna a insegnare con "Musica Pop: senso critico, omologazione e industria"

Musica Pop: senso critico, omologazione e industria. Questo sarà il nome del nuovo corso targato UniGe, in programma per il prossimo semestre, che avrà come docente il cantautore Ivano Fossati. Sarà un insegnamento trasversale, che potrà essere seguito da studentesse e studenti dell’Università di Genova di qualsiasi corso di studio, e ruoterà attorno al tema della musica leggera come specchio della realtà.

"Nelle canzoni, come nella poesia, bisogna scrivere pochissimo e lasciare immaginare molto, non c’è tempo e spazio per dire tutto" aveva detto Ivano Fossati in un discorso tenuto in occasione della sua Laurea Honoris Causa in Letterature Moderne, a marzo. La sua carriera artistica e il suo impegno civile lo hanno portato davanti alla commissione del Diraas, presieduta dal Magnifico Rettore Federico Delfino e dal preside della Scuola di Scienze Umanistiche Raffaele Mellace, dalla quale è stato proclamato Dottore magistrale.

Fossati negli ultimi anni ha dimostrato di essere non soltanto un cantante e un polistrumentista, ma anche un impegnato nella trasmissione del proprio sapere. E lo dimostra l’entusiasmo e la passione con cui ha dato vita al laboratorio didattico all’Università di Genova, svolto dal 2016 al 2018, dal titolo “Linguaggi, figure professionali e meccanismi produttivi della canzone”. Uno dei suoi obiettivi all’interno del corso era trasmettere che cosa intorno alla canzone ruota, quali siano i mestieri che con la musica hanno a che fare e quali i passaggi della produzione discografica.

Il programma del corso sulla Musica Pop, articolato in 12 lezioni, è ancora da scoprire. Verrà presentato lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 11, nell’Aula Magna di via Balbi 2, occasione in cui il cantautore e docente spiegherà i contenuti dell'insegnamento e i requisiti per candidarsi.