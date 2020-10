L'Università di Genova conferisce il suo primo Dottorato Honoris Causa a Domenico Palombo

L'Università di Genova conferisce il suo primo Dottorato Honoris Causa.

Con una cerimonia trasmessa sui social di UniGe, Domenico Palombo, professore ordinario di Chirurgia vascolare, riceve il dottorato in Civil, chemical and environmental engineering (curriculum: Chemical, materials and process engineering).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Venerdì 23 ottobre 2020, alle ore 11 la cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali sociale dell'Università.

Programma