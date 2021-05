Contributi di Intesa Sanpaolo Onlus per gli studenti UniGe: come accedere

Fondazione Intesa San Paolo Onlus ha istituito un concorso per l'assegnazione di contributi a favore degli studenti dell'Università di Genova iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, per l'anno accademico 2020/2021, che si trovano in svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in difficoltà economica. I contributo vanno da 1500 a 3000 euro.

C'è tempo per presentare la domanda di partecipazione fino al 31 maggio 2021.

A chi sono rivolti i contributi

I contributi possono essere concessi nei seguenti casi:

a) studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche per un notevole aumento delle spese sostenute o per una notevole diminuzione del reddito a disposizione (disoccupazione, cassa integrazione, fallimento, licenziamento, forte indebitamento, morte del soggetto principale percettore di reddito, etc., con riferimento ai componenti dell’intero nucleo familiare);

b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito lo studente o uno o più familiari;

c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, anche per un membro del nucleo familiare;

d) studenti stranieri con lo status di rifugiati;

e) studenti appartenenti a comunità di accoglienza;

f) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo

Requisiti

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, entro i termini di scadenza indicati al successivo art. 4, gli studenti regolarmente iscritti nell’anno accademico 2020-2021 presso l’Università degli Studi di Genova, in regola con il pagamento della contribuzione studentesca, che non abbiano ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio, in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando:

a) Requisiti di anzianità:

a1) studenti iscritti a un corso di laurea triennale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico: dal 2° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori corso;

a2) studenti iscritti a un corso di laurea magistrale: dal 1° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori corso.

2 b) Requisiti di reddito:

b1) Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEE-U) del nucleo familiare dello studente, non superiore a € 20.000 (ventimila/00).

c) Altri requisiti: Gli studenti:

c1) devono aver superato presso l’Ateneo esami che abbiano determinato almeno 15 crediti formativi universitari (CFU) il primo anno di iscrizione e almeno 20 CFU per ogni anno successivo al primo, così come rappresentati, per tipologia di corso, nelle tabelle che seguono (la verifica viene effettuata con riferimento ai CFU regolarmente registrati rispetto al/ai precedente/i anno/i accademico/i e tenendo conto di tutti gli esami sostenuti positivamente e registrati entro la data di scadenza del bando).