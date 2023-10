Università, all'Albergo dei Poveri la conferenza "Giovani e Competenze per il futuro dell'UE"

Nell’ambito del progetto EUniversity, venerdì 10 novembre 2023 nell’Aula Magna dell’Albergo dei Poveri, si tiene la conferenza “Giovani e Competenze" per il futuro dell'UE, organizzata dall’associazione One Hour for Europe in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova.

L'obiettivo dell'evento è contribuire all'attuazione dell'Anno europeo delle competenze 2023 attraverso una conferenza tematica e un programma di formazione, volto a migliorare le capacità dei giovani di apprendere e mettere in atto nuove competenze. In particolare, il focus sarà sulla competenza descritta nel framework DigComp 2.2"Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali”.

L’evento è organizzato dall’associazione One Hour for Europe Italia in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, con il patrocinio del Comune di Genova, della Regione Liguria e sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. One Hour for Europe è un'associazione di promozione sociale che si pone gli obiettivi di mantenere un dialogo continuo tra la popolazione e le istituzioni, promuovere la cittadinanza attiva sponsorizzando attività nell'interesse dei cittadini, coinvolgendoli in iniziative e azioni promosse dall’Unione Europea.

Per Iscriversi è necessario compilare questo form. Il seminario sarà creditizzato e si potranno ottenere fino a 2 cfu. Il codice necessario da inserire è il seguente: 109180. Gli studenti interessati potranno inserirlo nel piano di studi dal 1 al 8 novembre dai servizi online.