Classifica migliori università del mondo 2022: come si piazza Unige

Quali sono le migliori università italiane? E come si piazzano nella classifica mondiale? In risposta a queste domande è arrivata l'edizione 2022 della classifica Academic Ranking of World Universities (ARWU), pubblicata da Shanghai Ranking Consultancy prendendo in considerazione la performance accademica di 2.500 atenei mondiali, i primi 1.000 vengono pubblicati nella classifica.

La migliore italiana è La Sapienza di Roma, l'unica del nostro Paese a piazzarsi nel range 101-150 dei posti nella classifica mondiale. Seguono nelle posizioni comprese tra 151 e 200 Padova, Statale di Milano e Pisa, mentre tra 201 e 300 ecco Politecnico di Milano, Bologna, Federico II di Napoli e Torino. Per arrivare all'Università di Genova bisogna invece scorrere la classifica fino alle posizioni comprese tra 501 e 600esimo posto (e 18-26esimo per quello che riguarda il nostro Paese) insieme a Brecia, Normale di Pisa, Catania, Modena e Reggio Emilia, Palermo Parma, Verona e Tor Vergata di Roma. Complessivamente sono 46 le Università italiane in classifica

Per quello che riguarda l'ateneo genovese si tratta di un piccolo passo indietro considerando che, nell'edizione 2021 della classifica, Genova si piazzava nelle posizioni tra 401 e 500 al mondo e tra 11esimo e 19esimo posto in Italia. Di seguito il trend degli ultimi anni, dal sito ufficiale di Shanghai Ranking Consultancy, che fornisce anche altri dati più specifici: Unige spicca per quello che riguarda la sezione "Marine/Ocean Engineering (36esimo posto nel mondo, balzo in avanti dopo il 40esimo posto del 2021) e anche nella Fisica dove si piazza nel range tra 51esimo e 75esimo posto nel mondo. Bene anche Oceanografia (151-200), Ingegneria civile (151-200) e Tecnologie mediche (151-200).

Quali sono le migliori università del mondo?

Tutto statunitense, infine, il podio mondiale: la migliore università del mondo secondo la classifica ARWU è Harvard, secondo posto per Stanford e terzo per il Massachusetts Institute of Technology (Mit). Quarto posto invece per Cambridge, nel Regno Unito. A questo link la classifica completa, con la possibilità di selezionare anche i singoli paesi.

Le italiane in classifica

101-150: Sapienza University of Rome

151-200: University of Milan, University of Padua, University of Pisa

201-300: Polytechnic University of Milan; University of Bologna; University of Naples Federico II; University of Turin

301-400: Catholic University of the Sacred Heart; University of Florence; University of Milano-Bicocca; Humanitas University

401-500: University of Bari; University of Pavia; University of Perugia; University of Trento; Vita-Salute San Raffaele University

501-600: Brescia University; Scuola Normale Superiore - Pisa; University of Catania; University of Genoa; University of Modena and Reggio Emilia; University of Palermo; University of Parma; University of Roma - Tor Vergata; University of Verona

University of Modena and Reggio Emilia; University of Palermo; University of Parma; University of Roma - Tor Vergata; University of Verona 601-700: Marche Polytechnic University; Polytechnic University of Turin; University of Ferrara; University of Salerno; University of Siena; University of Trieste

701-800: University of Campania Luigi Vanvitelli; University of Udine

801-900: Free University of Bozen-Bolzano; University of Cagliari; University of Calabria; University of Chieti-Pescara; University of L'Aquila; University of Messina

901-1000: Bocconi University; International School for Advanced Studies; Tuscia University; University of Insubria; University of Salento; University of Urbino.

I parametri presi in considerazione

ARWU utilizza sei indicatori oggettivi per classificare le università mondiali, tra cui il numero di ex studenti e personale che ha vinto premi Nobel e medaglie Fields, numero di ricercatori altamente citati da Clarivate, numero di articoli pubblicati su riviste di natura e scienza, numero di articoli indicizzati su Science Citation Index Expanded™ e Social Sciences Citation Index™ nel Web of Science™ e performance pro capite dell'università.