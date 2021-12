Christmas Lecture 2021 all'Università di Genova

L'Università di Genova, in collaborazione con l’associazione culturale no-profit Science is Cool (Scool), propone il 22 dicembre - per la prima volta - un evento di divulgazione scientifica della serie "Christmas Lecture", lezioni che presentano argomenti scientifici a un pubblico generale, compresi i giovani, in modo divulgativo e divertente.

L'ospite della Christmas Lecture 2021 è Luca Bindi, professore ordinario di Mineralogia all'Università di Firenze e relatore di fama internazionale, che racconterà la sua avventura scientifica: la scoperta cruciale e straordinaria dei quasicristalli in natura.

Appuntamento mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 15:30 presso l'aula Magna di via Balbi 5.

L'evento è in presenza, prenotando il proprio posto qui.

Come spiega Unige.life, la Christmas Lecture, istituita nel 1825 presso la Royal Institution di Londra da Michael Faraday, è ormai una tradizione diffusa in molte città europee che, nel periodo natalizio, ospitano personalità scientifiche di chiara fama per condurre seminari divulgativi rivolti al pubblico generico, con particolare attenzione agli studenti delle scuole. Così, se nel lontano ‘800 la narrazione attorno a una candela accesa consentì a Faraday di avvicinare i giovani alla fisica e alla chimica, oggi i temi affrontati dagli oratori che si alternano nelle diverse edizioni narrano di grandi esplorazioni scientifiche, di esperimenti passati, presenti e futuri, di importanti scoperte, di tecnologie avanzate, di futuri scenari. E mentre la conoscenza scientifica avanza coi suoi inarrestabili progressi, le Christmas Lecture rappresentano dunque quel necessario momento di riflessione, di apertura e dialogo con coloro che, di questi progressi, non sono i protagonisti diretti ma i destinatari finali.