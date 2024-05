Career day 2024, oltre 70 aziende pronte a fare colloqui in via Balbi: ecco quali

Più di 70 aziende si riuniranno in questi giorni nell’Aula Magna del Palazzo dell’Università di Genova in via Balbi 5. L’occasione è la nuova edizione dei Career days di Ateneo, in programma per dal 14 al 17 maggio 2024, iniziativa che dà l’opportunità a studenti e studentesse di entrare in contatto con il mondo del lavoro e farsi conoscere.

Curriculum alla mano, tutti i giovani interessati potranno svolgere brevi colloqui con i referenti aziendali, scoprire nuove opportunità e candidarsi per posizioni aperte. Prima di presentarsi all’evento, suggeriamo di consultare il programma delle presentazioni aziendali di giorno in giorno e quali siano i corsi di studio di interesse per le diverse figure professionali ricercate. E poi di iscriversi qui.

Saranno presenti a questa edizione dei Career days:

14 maggio: Agic Group, Amiu Genova, Arcaplanet, Bticino, CDS, Expertise, Gruppo Autostrade per l'Italia, Gruppo Fos, Gruppo Sigla, Hitachi Rail, Inrail - Fuorimuro - Metrocargo, IIT, Maersk, MSC, Philips, Racing Force, Rina, Sogegross, Telco, Webuild

15 maggio: ABB, Agorà Cooperativa Sociale, Amt, BPER Banca, Certifor, Danieli Group, Delta Naval Engineering, Energetica, EY, FlairBit, Ferrovie dello Stato, Ggallery, Gran Hotel Savoia, Ignazio Messina, Kruk Italia, Paul Wurth Italia, Spediporto, Studio BC, Studiowiki Brand, Tenova

16 maggio: Alten, Amico&Co, Banco BPM, Bureau Veritas, Canova Tech, Circle Group, Creative Words, Crédit Agricole, Dedalus, ETT, GNV, Gruppo Iren, IMA, Mermec, Phase Motion Control, Segula Technologies, Singim, Stam, Turin Tech, Vandemoortele Bakery Pruducts Italia

17 maggio: A. Manzoni, Axpo Italia, CMA, Coop Liguria, Costa Crociere, Cresco Group, Deloitte Italy, Emirates, Erg, Fincantieri, Hitachi energy, Lidl Italia, Liguria Digitale, Maire, Melia Hotels International, NTT Data, Rulex Innovation Labs, sedApta, Teoresi Group, Wikicasa

Per restare aggiornati sull'evento e sui servizi di orientamento al lavoro, è possibile uniscirsi al Team "Career service news", con codice team: n26fzr2. Nel caso la propria UniGePass fosse scaduta per l'accesso a Microsoft Teams, scrivere a sportellolavoroeventi@unige.it per essere iscritti con la propria mail personale