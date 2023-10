Aperto il bando per 10 tirocini curriculari presso la Camera dei Deputati

È stato pubblicato il bando di selezione per 10 tirocini curriculari presso la Camera dei Deputati, con scadenza 23 novembre 2023. I candidati prescelti avranno il compito di elaborare studi o ricerche utili per le strutture amministrative della Camera del settori della documentazione, della comunicazione istituzionale, delle relazioni con il pubblico, anche finalizzati alla tesi di laurea e all’arricchimento del percorso formativo del tirocinante. Il tirocinio si svolgerà in presenza e avrà una durata complessiva di 6 mesi, nel periodo che va dal gennaio a luglio 2024.

Il Programma di tirocinio Camera dei deputati – Universita? italiane, di seguito denominato “Programma”, costituisce una collaborazione fra la Camera dei deputati e le Universita? Italiane, attraverso il supporto organizzativo della Fondazione CRUI, con l’obiettivo di sperimentare un piu? organico e sistematico coinvolgimento di studenti delle Universita? italiane in periodi di tirocinio presso le sedi della Camera dei deputati, di seguito denominata “Camera”. Il Programma, disciplinato da una Convenzione sottoscritta l’11 marzo 2021 dalla Camera e dalla Fondazione CRUI, e? riservato a studenti iscritti ai corsi di laurea di I livello o magistrale e a ciclo unico particolarmente meritevoli, allo scopo di affinarne il processo di apprendimento e di formazione e di agevolarne le scelte professionali.

Il tirocinio si svolgera? in presenza. L’offerta di tirocinio e le sue modalita? di svolgimento potrebbero tuttavia subire modifiche durante e dopo la pubblicazione del presente bando a fronte di emergenze sanitarie e/o di sicurezza.

Destinatari del bando e requisiti di accesso

Possono candidarsi gli studenti di tutte le Universita? italiane aderenti alla Convenzione-quadro per tirocini che partecipano al presente bando (qui il link all’elenco degli atenei partecipanti e dei referenti), che alla data di scadenza del presente bando possiedano i requisiti sotto elencati. Qui il bando completo.

1. Soddisfare i seguenti requisiti di curriculum universitario

a) per studenti di laurea triennale:

- essere iscritti a una delle seguenti classi di laurea:

L-20 (Scienze della comunicazione);

L-14 (Scienze dei servizi giuridici);

L-16 (Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione);

L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali);

L-37 (Scienze sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace);

- aver maturato un numero minimo di 120 CFU;

- avere una media aritmetica degli esami sostenuti non inferiore a 25/30;

- eta? inferiore a 26 anni (fino a 25 anni e 364 giorni);

b) per studenti di laurea magistrale:

- essere iscritti a una delle seguenti classi di laurea:

LM-5 (Archivistica e biblioteconomia);

LM-19 (Informazione e sistemi editoriali);

LM-52 (Relazioni internazionali);

LM-59 (Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicita?); LM-62 (Scienze della politica);

LM 63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni); LM-81 (Scienze per la cooperazione allo sviluppo); LM-90 (Studi europei);

LM-92 (Teorie della comunicazione);

LM/SC-GIUR (Scienze giuridiche);

- aver maturato un numero minimo di 50 CFU;

- avere una media aritmetica degli esami sostenuti non inferiore a 25/30;

- eta? inferiore a 29 anni (fino a 28 anni e 364 giorni);

c) per studenti di laurea magistrale a ciclo unico:

- essere iscritti alla seguente classe di laurea: LMG/01 (Giurisprudenza);

- aver maturato un numero minimo di 230 CFU;

- avere una media aritmetica degli esami sostenuti non inferiore a 25/30;

- eta? inferiore a 29 anni (fino a 28 anni e 364 giorni);

avere una conoscenza, certificata dall’Universita? o da un organismo ufficiale di certificazione (https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere), della lingua inglese a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) o superiore;

assenza di sentenze definitive di condanna o di decreti penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta per delitti non colposi, nonche? di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi;

non essere destinatari di misure di sicurezza o di misure di prevenzione.

Modalita? di candidatura

Le candidature possono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante l’applicativo online raggiungibile dal sito tirocini.crui.it entro le ore 17 del 23 novembre 2023.

Durata

I tirocini curriculari in oggetto hanno durata di 6 mesi. Eventuali scostamenti della data stabilita per l’inizio del tirocinio non devono superare i 7 giorni, mantenendo invariata la durata dell’attivita?.