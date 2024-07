Nasce l'Academy Unige, per diventare divulgatori scientifici del patrimonio artistico

La divulgazione scientifica può e deve essere applicata anche in ambito umanistico. Nasce così l’Academy Unige, il corso erogato dalla Scuola Superiore dell’Università di Genova Ianua che prevede la formazione di nuovi divulgatori scientifici del patrimonio artistico e culturale. È possibile presentare domanda fino a lunedì 8 luglio 2024.

Sarà un percorso di 250 ore complessive, composte da lezioni frontali, workshop e sopralluoghi e previste tra ottobre e dicembre 2024. La quota di iscrizione, di 3 mila euro, sarà totalmente rimborsabile tramite la richiesta presso i fondi regionali FSE o, per i residenti fuori regione, grazie alle borse di studio erogate dai sostenitori del progetto (Fondazione Friends of Genova, Fondazione Garrone, Fondazione Passadore, Camera di Commercio di Genova).

L'Academy nasce dall'esperienza concreta nella divulgazione di oltre quarant'anni di studi scientifici realizzati dall'Università di Genova sul patrimonio dei Palazzi dei Rolli (Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 2006) a un pubblico che, negli ultimi dieci anni, ha superato i due milioni di utenze in circa 60 giorni complessivi di apertura del Sito durante gli eventi dei Rolli Days.

Le materie oggetto della didattica sono trasversali e funzionali a offrire un approfondimento multilivello sui temi storico-artistici e del public speaking. Ci sarà una Lectio magistralis di Giacomo Montanari, lezioni sul linguaggio divulgativo, sui metodi per tradurre l’iconografia nella divulgazione orale, su elementi di mitologia classica e cristianesimo, sulle fonti della comunicazione scientifica e molto altro. E poi workshop di comunicazione grafica, scrittura creativa, ricerca delle fonti, strumenti espressivi.

Academy Unige: prospettive lavorative

L’iter formativo dell’Academy fornisce ai laureati e alle laureate in diversi ambiti culturali la maturità professionale necessaria e gli strumenti tecnici adeguati a elaborare i contenuti scientifici e trasmetterli con un linguaggio che sia al contempo accurato e accessibile. Le occasioni d’impiego variano dalla collaborazione con Istituti culturali alle manifestazioni ed eventi sul territorio che abbiano come tema il patrimonio storico-artistico, motivo per cui si stima un avviamento professionale immediato rispetto all’attuale richiesta da parte degli attori sociali del settore.

Chi, come, quando

Possono iscriversi al corso di formazione le persone di età sino ai 35 anni, alla data di presentazione della domanda, che siano in possesso di una laurea triennale o diploma accademico di primo livello, laurea specialistica o magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, diploma accademico di secondo livello o laurea vecchio ordinamento, anche conseguiti all’estero.

Le lezioni sono previste da ottobre a dicembre 2024, con un impegno indicativo di 5 ore giornaliere, dal lunedì al sabato. La frequenza al corso è obbligatoria; per accedere alla prova finale e ricevere l’attestato di partecipazione e di profitto è richiesta la frequenza di almeno l’80% del monte ore.

Il bando e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di IANUA. La scadenza per la presentazione delle domande è l'8 luglio 2024, alle ore 12.