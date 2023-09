Unige Senior 2023/2024, iscrizioni aperte per i corsi liberi all'Università

Non è mai troppo tardi per imparare. E chi può mandare questo messaggio meglio dell’Università. UniGeSenior è uno dei progetti strategici nell’ambito della terza missione dell'Università di Genova e propone attività formative tutte dedicate a chi ha superato i 45 anni di età. Lo scopo?Favorire una vita culturale attiva, interazioni e continuo coinvolgimento tra i diversi membri della comunità studentesca. Cinque aree didattiche, due corsi integrativi, due corsi extra, di lingua e informatica: ecco qualche informazione utile ad iscriversi ai percorsi formativi.

“Il programma UniGe Senior rappresenta un indubbio momento di consolidamento culturale e sociale – sottolinea il prorettore Fabrizio Benente – offre opportunità di incontro e integrazione, generando un impatto positivo e facendo crescere il valore della presenza dell’Ateneo in città e nel contesto territoriale”.

L'offerta formativa UniGeSenior per l'anno accademico 2023-2024 prevede i seguenti percorsi (in presenza con il supporto delle registrazioni caricate su Microsoft Teams).

Le 5 aree didattiche

architettura e ingegneria

medicina e farmacia

scienze matematiche, fisiche e naturali

sociale (economia, giurisprudenza, scienze della formazione, scienze politiche)

umanistica (lettere, storia e filosofia, letterature e culture moderne

I 2 corsi integrativi

cultura musicale (in collaborazione con il Conservatorio di Genova)

storia dell'arte

I corsi extra

corsi di lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo)

corsi di informatica a livello base, intermedio e avanzato

Costi

Le quote d'iscrizione si mantengono negli anni estremamente competitive: 50 euro per la prima iscrizione, 30 euro per gli anni successivi. I corsi extra di lingue e di informatica (40 ore) hanno il costo di 100 euro, se fruite in presenza, e di 70 euro per la versione a distanza, in aggiunta alla quota d'iscrizione.

Iscrizioni

Le iscrizioni ai corsi UniGeSenior possono essere effettuate entro il 13 ottobre 2023 in autonomia online sul sito senior.unige.it, oppure con l'aiuto degli operatori al telefono o in presenza, con queste modalità: