Aperto il bando per 335 tirocini presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

È stato pubblicato il nuovo bando di selezione per 335 tirocini curriculari, in programma dal 15 gennaio al 12 aprile 2024, presso le sedi del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all'approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell'organizzazione di eventi e assistere il personale del MAECI nelle attivita? di proiezione esterna.

Le sedi MAECI coinvolte

Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le Organizzazioni Internazionali, Consolati, Delegazioni e Istituti italiani di Cultura.

I destinatari del bando

Possono candidarsi gli studenti di tutte le Universita? italiane aderenti alla Convenzione che risultino iscritti ai corsi di laurea magistrale o a ciclo unico successivamente indicati.

Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per tutta la durata del tirocinio, per il medesimo corso di studi indicato nella candidatura, pena l’esclusione dal programma.

Tutti i requisiti per accedere sono contenuti nel III Bando 2023.

Le modalità di svolgimento

Alcuni tirocini potranno essere svolti solamente a distanza. La modalità di svolgimento è indicata in una specifica colonna dell’elenco delle offerte ed è altresì riportata nel codice di ciascuna offerta (da inserire in candidatura), con la dicitura “presenza” o “distanza”. In caso di svolgimento del tirocinio in modalità flessibile a distanza, non verrà riconosciuto il rimborso spese per le mensilità interessate.

L’offerta di tirocinio e le sue modalità di svolgimento potrebbero subire modifiche durante e dopo la pubblicazione del bando.

Scadenza candidatura

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente on-line nei tempi e nelle modalità previsti dalla Fondazione CRUI. Si consiglia pertanto di leggere e seguire scrupolosamente la sezione “Modalità di candidatura” presente all’interno del Bando.

Le candidature che presentano errori/omissioni saranno escluse. La scadenza per l’inserimento della candidatura è prevista alle ore 17 del 18 ottobre 2023.

Conoscenza della lingua inglese

Il candidato sarà ritenuto in possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese a livello B2 del QCER se:

ha conseguito una delle seguenti certificazioni: Cambridge FCE, Cambridge CAE, Trinity ISE II, Trinity ISE III, Trinity GESE (7 o superiore), IELTS (con punteggio di almeno 5.5), International Legal English Certificate, International Certificate in Financial English, PTE Academic, PTE General (livello 3 o superiore), LTE (livello 3 o superiore), TOEIC (almeno 541), TOEFL (almeno 43 se "internet-based" oppure almeno 127 se "computer-based")

è in possesso dell’Attestato di Lingua Inglese rilasciato dal Centro Linguistico dell’Università di Genova, dove venga dichiarato un livello di conoscenza pari o superiore a B2

è uno studente dell'Ateneo di Genova ed ha sostenuto un esame di lingua inglese, il cui superamento dimostra il possesso di un livello di conoscenza pari o superiore a B2

I candidati che non rientrano in nessuna delle condizioni tra quelle soprariportate dovranno dimostrare la competenza linguistica richiesta attraverso il superamento di apposita prova. La prova si terrà il 23 ottobre, alle ore 10, presso l'Aula Informatica dell’Albergo dei Poveri. I candidati che dovranno sostenere la prova riceveranno apposita comunicazione via email all'indirizzo indicato sulla candidatura. La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla candidatura al Programma, quale ne sia la causa. I candidati che attraverso la prova dimostreranno un livello di conoscenza della lingua inglese inferiore a quello richiesto non saranno ammessi alla successiva fase di selezione.

Sostegno economico (non previsto per i tirocini svolti da remoto)

Il tirocinio prevede: