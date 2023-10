Start Cup Umanistica-Sociale: riapre il bando per idee imprenditoriali e start up

Per favorire nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza, l’Università di Genova sostiene l’iniziativa Start Cup Umanistica-Sociale, dedicata alle persone appartenenti alle Scuole di Scienze Sociali e di Scienze Umanistiche che abbiano maturato un’idea imprenditoriale in contesti di ricerca del settore umanistico.

Venerdì 10 novembre 2023 alle ore 14.30 presso l'Aula L Polo didattico delle Fontane - via delle Fontane, 10 - si svolgerà la presentazione durante la quale verranno fornite tutte le informazioni necessarie per partecipare. Per prenotarsi all’evento inviare una mail all'indirizzo spinoff@unige.it.

Il bando resterà aperto dall’1 dicembre 2023 alle ore 12 del 15 febbraio 2024. Possono partecipare alla Start Cup Umanistica-Sociale persone fisiche singole o in gruppo appartenenti alle Scuole di Scienze Sociali e di Scienze Umanistiche.

Il proponente, al momento della presentazione, deve rientrare in una delle seguenti categorie:

Studente, dottorando, specializzando

Laureato, dottore di ricerca, specializzato da non più di tre anni

Assegnista

Per concorrere alla selezione è necessario elaborare un’idea imprenditoriale originale a contenuto innovativo, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo. Ai vincitori andranno premi in denaro (per sostenere le spese iniziali di costituzione e avvio della start up) e servizi di supporto all’avvio dell’attività imprenditoriale.