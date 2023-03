Start and Go 2023, il bando per la formazione gratuita dedicata al teatro e all’impresa

Passione per il teatro, interesse per il mondo manageriale, voglia di far parte di una compagnia teatrale. Questi sono alcuni degli ingredienti perfetti per rivolgersi al bando 'Start and Go 2023. Il teatro si fa impresa', che offre la possibilità di intraprendere un percorso concreto di formazione manageriale e organizzativa dedicato a chi si affaccia alla professione del teatro.

Strumenti, competenze, casi pratici e mentoring per fare un ragionamento d’impresa e gettare le basi per una realtà solida dove realizzare i propri sogni. Il percorso, organizzato e promosso dal Comune di Genova, è gratuito e rivolto a compagnie teatrali under 30 o a gruppi spontanei che desiderino formarne una. Fa parte del Piano triennale di sviluppo teatrale genovese 2022-2024, che ha tra i suoi obiettivi la promozione di rassegne di spettacolo in grado di attrarre pubblici diversificati, con particolare riferimento ai giovani, e di valorizzare e far vivere luoghi non convenzionali, a cominciare da quelli periferici.

Gli obiettivi del percorso Start and Go sono quelli di rafforzare dal punto di vista organizzativo, nella ricerca fondi, nella comunicazione e nell’organizzazione in generale le compagnie under 30 operanti nel panorama teatrale nazionale oltre a integrare nuovi soggetti nel circuito genovese con lo scopo di “professionalizzare” i nuovi protagonisti dello spettacolo dal vivo.

A chi si rivolge

Il bando Start and Go e? rivolto a gruppi composti in prevalenza da giovani con eta? inferiore o uguale a 30 anni, organizzati in forma associata o in via di associazione, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo sul territorio nazionale.

Cosa si impara

Gli esperti di Hangar Piemonte lavoreranno con i gruppi selezionati dal bando sui seguenti temi:

project management;

fundraising;

consulenza aziendale e organizzativa;

comunicazione strategica e digital marketing.

Contestualmente sara? prevista una formazione ed un affiancamento sui temi della riforma del terzo settore e delle pratiche necessarie alla realizzazione dello spettacolo dal vivo.

Come si svolge il percorso

Il percorso si strutturera? in tre momenti, in presenza, di formazione collettiva di due giorni, (per un totale di sei giornate), quando esperti qualificati illustreranno e approfondiranno le tematiche gia? descritte. Questi momenti di incontro frontale e diretto permetteranno ai gruppi selezionati di poter conoscere le altre realta? partecipanti, di instaurare relazioni, scambiarsi suggestioni o confrontare criticita?, creando i presupposi per la formazione di una rete. Seguiranno poi incontri a distanza di affiancamento personalizzato 'one to one' con gli esperti e i singoli gruppi.

Il percorso avrà inizio ad aprile, con alternanza di momenti in presenza a Genova e da remoto, e si chiudera? nel entro il mese di ottobre 2023 con un momento di restituzione finale, con la partecipazione dei rappresentanti di Genova Teatro, (un tavolo di coordinamento fra tutti i teatri dell’area metropolitana genovese), e aperto al pubblico, dove saranno presentati i risultati raggiunti dai soggetti partecipanti.

Come aderire al bando

Per partecipare al bando di ammissione, è possibile inviare domanda entro il 27 marzo 2023 alle 18. Il concorrente dovra? accedere al sito di Genova Creativa e dovra? procedere alla registrazione entro e non oltre la data di scadenza. L’iscrizione e? gratuita.

I partecipanti dovranno compilare il form d’iscrizione on line in tutte le sue parti. La domande e gli allegati dovranno essere in formato PDF.

Per avere tutte le informazioni riguardanti il bando, visitare il sito del Comune di Genova alla pagina dedicata. Per informazioni e chiarimenti e? possibile scrivere a culturamatitone@comune.genova.it