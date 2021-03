Vaccini covid, il personale scolastico può prenotarli dal 9 marzo: come fare

Martedì 9 marzo dalle ore 14 aprono le prenotazioni per alcune categorie di persone, tra cui ultravulnerabili, vulnerabili, personale scolastico, polizia locale, uffici giudiziari e protezione civile.

Per personale scolastico si intende tutto il personale docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e grado, statali, paritarie e della formazione professionale.

Ma come si può prenotare? Queste categorie possono farlo tramite il medico di famiglia ed elenchi a disposizione delle Asl.

Il personale scolastico non residente in Liguria o non iscritto all'anagrafe sanitaria verrà contattato direttamente dalla Asl.

A somministrare il vaccino saranno il medico di famiglia o gli ambulatori dedicati delle Asl. Verrà somministrato l'AstraZeneca.