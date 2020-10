In quale caso i genitori possono stare a casa per seguire la quarantena del figlio?

È vero che durante la quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, che quindi rimane a casa da scuola, uno dei genitori dipendenti può astenersi dal lavoro?

A rispondere alla domanda è direttamente il sito del Ministero dell'Istruzione.

È vero nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile.

In tal caso, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente territorialmente, a condizione che il contatto si sia verificato all'interno del plesso scolastico. In luogo della retribuzione è riconosciuta, in tal caso, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

La misura è valida fino al 31 dicembre 2020.