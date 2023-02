Scuola d’infanzia e asilo nido: come funzionano le iscrizioni online 2023/2024

Per quanto riguarda le scuole d’infanzia e le sezioni primavera, c’è tempo fino a lunedì 27 febbraio 2023 (entro le ore 12) per concludere l’iscrizione online all’anno scolastico 2023/2024. Per i nidi d’infanzia le iscrizioni si apriranno invece da martedì 4 aprile a venerdì 28 aprile 2023 (con open day il 29, il 30 e il 31 marzo dalle ore 18.30 alle 18).

Le Scuole dell'Infanzia comunali

Le Scuole dell’Infanzia gestite dal Comune di Genova sono 49 e offrono un servizio educativo dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Attraverso la mappa presente nel sito del Comune, si possono cercare le scuole dell’infanzia sparse sul territorio genovese, cercando per nome (se già si conosce) oppure per municipio o per ambito territoriale se la si cerca vicino a casa o al lavoro. Ogni scuola offre una sua scheda con informazioni, foto e video.

I nidi e le Sezioni Primavera

I nidi d’infanzia sono rivolti ai bambini in età compresa tra 3 mesi e 3 anni e assicurano standard pedagogici e organizzativi. Quelli a diretta gestione comunale a Genova sono 34. Ci sono poi le Sezioni Primavera, 11 servizi educativi genovesi che accolgono fino a 20 bambini dai 24 a 36 mesi di età, realizzato e gestito nell’ambito delle Scuole dell’Infanzia. Anche queste tipologie possono essere ricercate sul sito del Comune seguendo lo stesso procedimento.

Le scuole tematiche

Alcuni nidi e alcune scuole d’infanzia da qualche anno hanno inserito nella loro programmazione curricolare alcune tematiche che caratterizzano l’offerta formativa e permettono approfondimenti su:

saperi scientifici

lingua inglese e il plurilinguismo

dimensione interculturale

ambiente

arte.

Si sono trasformate così in scuole tematiche e si sono concentrate sulla valorizzazione delle competenze e la circolazione di nuove forme di sapere.

Per procedere con la domanda online:

Come prima cosa, visitare la pagina del sito del Comune di Genova dedicata.

È necessario avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità. Accedendo con SPID, si entrerà nella nuova home page dei servizi 06 anni online. In questa pagina si potrà fare domanda di iscrizione, riempire il box "Le mie domande, modificare e inviare la domanda entro i termini indicati. Quando saranno pubblicate, qui si vedranno le graduatorie e nel box “C’è un posto per te”, sarà indicato se il bambino è stato ammesso e in quale scuola. Qui la guida completa alla domanda online.