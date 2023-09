Borse di studio 2023: per le scuole la soglia massima di reddito si alza a 50 mila euro

Più borse di studio, sia per le spese di iscrizione che per l’acquisto di libri. Per tutti gli alunni di scuole elementari (primarie), medie (secondarie di primo grado) e superiori (secondarie di secondo grado), sia statali che paritarie. Sono usciti i nuovi bandi per le Borse di studio 2023, emanati da Regione Liguria, che prevedono un ampliamento degli aventi diritto.

Da quest’anno verrà alzata la soglia massima di reddito per accedere alla borsa da 30 a 50 mila euro (ISEE) e verranno erogate delle borse pari a massimo 600 euro per la scuola elementare, 800 euro per la scuola media, 1.100 euro per la scuola superiore.

Le borse di studio vanno coprire fino al 60% delle spese per:

iscrizione e frequenza scolastica per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori (prevalentemente paritarie)

per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori (prevalentemente paritarie) acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole medie e superiori

Le modifiche dei requisiti per accedervi portano a raddoppiare il numero dei vincitori di borse di studio per spese di iscrizione e frequenza e ad aumentare del 25% quello dei vincitori di borse di studio per libri di testo.

La finalità di queste modifiche è stato quello di allargare notevolmente la platea dei beneficiari e quindi poter destinare maggiori risorse al sostegno delle famiglie degli studenti, nell’intento di garantire sempre di più il diritto allo studio di tutti gli alunni.

Le istruzioni e i moduli per la presentazione delle domande sono ritirabili presso tutti gli istituti scolastici o scaricabili dai siti web www.regione.liguria.it e www.aliseo.liguria.it.