Scuola, torna il Saloncino di Vallata in Val Bisagno per l'orientamento degli studenti

È in arrivo in Val Bisagno il "Saloncino di Vallata", un mini salone di orientamento dedicato agli alunni del territorio che vogliono scegliere la scuola superiore più adatta.

L'appuntamento è giovedì 1 dicembre all'auditorium di Molassana, accanto alla biblioteca Saffi. Dalle 8,30 alle 12,30 l'accesso è riservato alle scuole su appuntamento, mentre dalle 14 alle 17 gli accessi sono liberi e aperti a tutti.

Saranno presenti, per dialogare con genitori e figli, i docenti di queste scuole genovesi: istituto tecnico commerciale Montale, Isss per il turismo Firpo-Buonarroti, Iis Vittorio Emanuele II-Ruffini, liceo classico D'Oria, Cfp Spinelli "Il villaggio del ragazzo", liceo classico e linguistico Colombo, liceo statale Pertini, liceo scientifico Leonardo Da Vinci, liceo artistico Klee-Barabino, istituto tecnico dei trasporti e logistica Nautico San Giorgio, liceo linguistico Deledda, istituto tecnico superiore statale Majorana-Giorgi e istituto professionale per l'agricoltura Marsano.

"Ho fortemente voluto riproporre nel nostro municipio il Saloncino di Vallata - spiega Angela Villani, assessora ai Servizi Educativi del municipio Media Val Bisagno -. È un evento molto importante per la scelta delle scuole dei nostri ragazzi, nel quale potranno visitare gli stand delle scuole superiori per scegliere il loro percorso dopo le scuole medie".