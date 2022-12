Open day di licei e istituti tecnici: ecco il calendario di dicembre e gennaio

Per aiutare ragazzi e famiglie nell’ardua impresa che rappresenta scegliere, dopo la scuola secondaria di primo grado, quale liceo o istituto frequentare, esiste un ottimo strumento di valutazione: l’open day. Durante queste speciali giornate dedicate agli aspiranti studenti, le scuole aprono le loro porte e permettono a tutti di visitare le aule, sedersi tra i banchi, conoscere i professori e fare domande di ogni tipo. Il calendario si concentra solitamente nel periodo che va da ottobre a dicembre, momento critico precedente alla fase delle iscrizioni. Per quanto riguarda le scuole superiori genovesi, sia statali che paritarie, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ecco allora un elenco degli open day dei mesi di dicembre e gennaio, riportati dai calendari comunicati dagli istituti stessi, per orientarsi al meglio. Per aggiornamenti visitare la pagina di Istruzione e Diritto allo Studio della Città Metropolitana di Genova.

Istituto Bergese: 12 e 23 gennaio 2023

Istituto Calvino: 17 dicembre 2022 e 21 gennaio 2023

Liceo Cassini: 17 dicembre 2022 e 17 gennaio 2023

Liceo Colombo: 14 gennaio 2023

Liceo Convitto Colombo: 12 dicembre 2022 e 10 gennaio 2023

Liceo D’Oria: 14 dicembre 2022 e 12 gennaio 2023

Istituto Da Vigo/Da Recco: 14-15-16 dicembre 2022 e 11-12-13 gennaio 2023

Liceo Da Vinci: 16 dicembre 2022 e 10-11 gennaio 2023

Liceo Deledda (Fondazione FULGIS – scuola paritaria): 12-13-14-15-16-19 dicembre 2022 e 10 gennaio 2023

Liceo Deledda International School: 14 dicembre 2022 e 11 gennaio 2023

Istituto Duchessa di Galliera: 19-20 dicembre 2022

Istituto Einaudi/Casaregis/Galilei: 13-14 dicembre 2022 e 14 gennaio 2023

Istituto Emiliani: 14 gennaio 2023

Liceo Fermi: 13-19 dicembre 2022 e 14 gennaio 2023

Istituto Firpo/Buonarroti: 13 dicembre 2022 e 12-16 gennaio 2023

Istituto Gaslini/Meucci: 15 dicembre 2022 e 21 gennaio 2023

Istituto Gastaldi/Abba: 17 dicembre 2022 e 14 gennaio 2023

Istituto Gianelli Campus: 19 dicembre 2022 e 16 gennaio 2023

Liceo Gobetti: 17 dicembre 2022 e 20 gennaio 2023

Liceo King: 13 gennaio 2023

Liceo Klee/Barabino: 10-11-12 gennaio 2023

Liceo Lanfranconi: 12-13 dicembre 2022 e 9 gennaio 2023

Istituto Liceti: 14 dicembre 2022 e 14 gennaio 2023

Liceo Luzzati: 14-17 dicembre 2022 e 11 gennaio 2023

Istituto Majorana/Giorgi: 14-16 dicembre 2022 e 12 gennaio 2023

Istituto Marco Polo: 14-15 dicembre 2022 e 11-19 gennaio 2023

Liceo Marconi/Delpino: 16-19 dicembre 2022 e 14 gennaio 2023

Istituto Marsano: 17 dicembre 2022 e 15 gennaio 2023

Liceo Mazzini: 17 dicembre 2022 e 9-10-11 gennaio 2023

Istituto Montale: 19 dicembre 2022 e 13 gennaio 2023

Istituto Natta/Deambrosis: 17 dicembre 2022 e 14 gennaio 2023

Istituto Nautico San Giorgio: 12 dicembre 2022 e 14 gennaio 2023

Istituto Odero: 12 dicembre 2022 e 19 gennaio 2023

Liceo Pertini: 16-17-18 dicembre 2022 e 13-14-15 gennaio 2023

Istituto Rosselli: 17 dicembre 2022 e 14 gennaio 2023

Istituto The international school of Genoa: 16 dicembre 2022 e 24-31 gennaio 2023

Istituto Vittorio Emanuele II/Ruffini: 17 dicembre 2022 e 14-24 gennaio 2023