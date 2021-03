Giornate FAI per le scuole: i luoghi in Liguria raccontati dagli 'Apprendisti Ciceroni'

Dall'8 al 13 marzo 2021 torna il grande evento nazionale dedicato al mondo della scuola, quest'anno in edizione totalmente digitale e anche nelle ore pomeridiane.

Per un’intera settimana gli Apprendisti Ciceroni trasmetteranno in diretta su Instagram e in differita sui canali IGTV dai luoghi identitari del loro territorio, per permettere a tutti gli studenti di godere delle bellezze del nostro paese anche a distanza, sia da scuola che da casa.

Le delegazioni Fai territoriali organizzano un palinsesto di dirette Instagram interamente condotte dagli Apprendisti Ciceroni, così sollecitati a mettersi in gioco in prima persona in una esperienza di educazione tra pari.

Ecco i beni che saranno protagonisti di questo evento in Liguria, per ulteriori informazioni sul canale Instagram da seguire e sugli orari consultare il sito del Fai.