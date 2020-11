L'appello degli psicologi liguri ai dirigenti scolastici e ai sindaci per la Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza

In occasione della Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza che verrà celebrata domani, venerdì 20 novembre, Anci Liguria, Consiglio nazionale degli Ordini degli Psicologi e Ordine della Liguria invitano tutti i sindaci della regione ad illuminare in verde i palazzi municipali ed i luoghi più significativi delle rispettive città.

Tra le amministrazioni che hanno già aderito all'appello degli psicologi, si segnalano i Comuni di Genova e Savona che illumineranno con il colore verde, rispettivamente, la fontana di piazza De Ferrari e la facciata del Palazzo Civico.

«Ringraziamo i sindaci Bucci e Caprioglio per la sensibilità dimostrando e invitiamo i loro colleghi degli altri Comuni liguri a fare altrettanto – commenta Mara Donatella Fiaschi, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Liguria –. Quanto chiediamo è un gesto simbolico che assume particolare rilevanza in un momento nel quale, a causa della pandemia, anche i nostri stessi bambini e adolescenti vedono ridefinite, per motivi sanitari, modalità di accesso a diritti importanti quali il diritto allo studio e alla socialità, con tutte le implicazioni che questo potrebbe avere sul loro sviluppo psicologico».

«Proprio alla luce di questa situazione – aggiunge Fiaschi – cogliamo l'occasione della Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza per esortare i dirigenti scolastici ad attivare con urgenza degli sportelli di ascolto psicologico e di sostegno ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie, secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa del 6 agosto scorso tra Ministero dell'Istruzione e Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi».