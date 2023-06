Master universitari, 3 milioni di euro in voucher con “Specializzarsi per competere”

Più di 3 milioni di euro per la formazione dei giovani. Specializzarsi per competere 2023 è il nome del nuovo bando per l'erogazione di voucher individuali per il rimborso dei costi di iscrizione a Master di I e II livello e Corsi di perfezionamento post-laurea. L’importo massimo riconoscibile per un singolo voucher è pari a 6.000 euro per i Master e 3.000 euro per chi scelga un corso di perfezionamento post-laurea della durata minima di 200 ore.