Residenze universitarie di merito: agevolazioni e bandi 2023

È stata rinnovata la convenzione tra l’Università di Genova e la Fondazione RUI che gestisce residenze universitarie di merito. Tale accordo darà diritto ad uno sconto di 1000 euro sulla retta di residenza. A Genova sono presenti due residenze universitarie per studenti fuori sede, una struttura maschile Delle Peschiere e una femminile Capodifaro.



Le strutture forniscono vitto e alloggio in un ambiente familiare e favorevole allo studio; i collegi di merito sono riconosciuti dal Ministero dell’Università come centri di eccellenza formativa, offrono un progetto formativo personalizzato caratterizzato soprattutto da tutoring e coaching, orientamento al lavoro e incontri con ospiti.



Le agevolazioni sulle rette universitarie:

RUI4YOU: agevolazione sulla retta piena in base all’ISEE. Presentando la dichiarazione ISEE universitario della propria famiglia la retta si riduce in base alla fascia di appartenenza

“Il tuo anno gratis”: 2 posti gratis e 4 posti al 50% sulla RUI4YOU

Convenzione Inps per figli di dipendenti della PA: i posti in convenzione godono di notevoli sconti sulla retta, fino al 100%

Borse di studio di Enpam: borse da 5.000€ per gli studenti universitari figli di dipendenti iscritti a Enpam e per gli studenti di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria del V/VI anno

Grantalento: sconto per studenti particolarmente meritevoli con un voto (pari o superiore) a 95 di maturità, 105 di laurea triennale oppure con 27/30 di media accademica universitaria



Per fare domanda di ammissione bisogna cliccare su questo link, compilare il form e prenotare una prova di ammissione ovvero un colloquio conoscitivo che valuta il merito accademico, l'attitudine personale e la motivazione a partecipare attivamente alla vita in Residenza. Tutte le agevolazioni sono elencate sul sito e nell'area “Rette” della residenza. Per ulteriori informazioni scaricare il bando di ammissione.