Pharma Day 2023: gli studenti UniGe incontrano le aziende farmaceutiche

È in arrivo la decima edizione del Pharma Day 2023, la giornata in cui studenti e laureati dell’Università di Genova hanno la possibilità di conoscere da vicino le aziende farmaceutiche.

L’evento, organizzato dal Dipartimento di Farmacia (DIFAR) in collaborazione IANUA) e con il patrocinio e la partecipazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova, si tiene venerdì 6 ottobre 2023, dalle 9 alle 17, presso Dipartimento di Medicina Interna (DIMI) in viale Benedetto XV, 6 e il Dipartimento di Farmacia in viale Benedetto XV, 3.

Corsi di studio di interesse

L’incontro è rivolto, in particolare, a studenti e laureati dei Corsi di Studio in: Biologia Molecolare e Sanitaria, Biotecnologie, Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Chimica Industriale, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Scienze Chimiche, Scienze Biologiche.

Programma della giornata

Mattino - Presentazioni aziendali - presso la Sala Conferenze del DIMI

ore 9 - Registrazione dei partecipanti

ore 9.30 - Saluti istituzionali

ore 10 - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova

ore 10.15 - Coop Liguria

ore 10.30 Eureka Infomed

ore 10.45 - Helan Cosmesi di Laboratorio

ore 11 - Hippocrates Research

ore 11.15 - Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

ore 11.30 - Latis

ore 11.45 - Pharmadoc

ore 12 - Piam Farmaceutici e Bruchettini

ore 12.15 - Farma Acquisition Holding - Farmacie Boot

Pomeriggio - Colloqui individuali - presso DIFAR