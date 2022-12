Palazzo Ducale, i laboratori e le attività in programma per bambini e ragazzi

Un programma fitto di appuntamenti per avvicinare bambini e ragazzi alla contemporaneità, attraverso arte e storia, matematica ed economia, scienze, tecnologie. A Palazzo Ducale la cultura è al primo posto e gran parte del tabloid comprende attività per le nuove generazioni, con corsi e atelier dedicati a insegnanti, educatori e genitori, all’insegna della creativita? e dell’inclusione.

Il programma dedicato a bambini, giovani, scuole e insegnanti comprende iniziative di ogni genere, che vanno dai percorsi guidati e dai laboratori dedicati alle mostre, ai corsi di formazione per insegnanti, approfondimenti come “Cittadini in costruzione” o “Palazzo Ducale tra scienze ed economia”. "Educare lo sguardo: e? forse questo il tratto distintivo del nostro impegno nei confronti dei giovani, che anno dopo anno deve misurarsi con una contemporaneita? sempre piu? complessa, difficile da decodificare" spiega Maria Fontana Amoretti, responsabile dei Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Formazione

Negazionismo e fake news. Un tema pluridisciplinare di Storia e di Educazione Civica - gennaio – febbraio 2023

Seminario di 3 incontri da 2h ciascuno, in modalita? online. A pagamento, su prenotazione

- gennaio – febbraio 2023 Percorsi trasversali attorno alle opere d’arte - 25 gennaio e 8 febbraio 2023, ore 17-19

Cittadini in costruzione

Un programma di attivita? che si articolano a partire dai diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che costituiscono la vera e propria bussola su cui si orienta il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e si intrecciano con il tema del vivere civile e della cittadinanza attiva. Cultura e scienza, digitalizzazione e inclusione sociale sono i temi di fondo.

Inviati speciali

Un progetto per coinvolgere attivamente i ragazzi tra i 15 e i 19 anni nella vita del palazzo, intercettare i loro interessi, stimolare nuove proposte da indirizzare proprio al pubblico dei teenagers.

I ragazzi, coordinati dai Servizi Educativi di Palazzo Ducale, potranno seguire incontri / laboratorio

di formazione, partecipare alle attivita? in programma a Palazzo Ducale e poi, attraverso sopralluoghi, interviste agli addetti ai lavori e riprese video, raccontare storie e curiosita? che saranno disponibili anche sul web.

Cambiamento climatico: a che punto siamo arrivati? - marzo 2023

Per la terza edizione del ciclo I Licei per il clima, esperti della comunita? scientifica si confronteranno sullo stato del Pianeta, alla luce dei dati raccolti nell’ultimo anno, in riferimento agli obiettivi della transizione energetica e al problema della perdita di biodiversita?.

I laboratori

Sana e robusta costituzione

Dal confronto dei principali articoli della Costituzione Italiana e di quella di altri Paesi, sia europei che extraeuropei, una riflessione con i ragazzi sui temi dei diritti e dell’istruzione, della difesa del patrimonio ambientale e culturale, delle conquiste civili, alla luce dei recenti dibattiti internazionali. Per scuola primaria e secondaria

Un’inedita e originale visita al Ducale e alla Torre in chiave matematica: pavimentazioni, scaloni, colonnati, geometrie e simmetrie esplorati in modo pratico e coinvolgente da punti di vista solo in apparenza distanti

Il tema del rispetto per l’ambiente e della biodiversita? e? declinato in un laboratorio in due fasi: la prima, di carattere scientifico, propone osservazioni sugli ingegnosi meccanismi sviluppati dalle piante per trasportare i propri semi e per comunicare tra loro; la seconda fase, di carattere grafico-pittorico, propone un lavoro di studio calligrafico sul segno, nella forma organica, nella forma geometrica e poi di impaginazione di immagini e testi elaborati dagli studenti. Per scuola infanzia e primaria

Banca d’Italia e Ministero dell’Istruzione, dell’Universita? e della Ricerca promuovono un premio dedicato alle scuole che si propone di coinvolgere gli studenti in un progetto interdisciplinare per la realizzazione di una banconota “immaginaria”. Gli studenti potranno confrontarsi e prendere contatto con l’attivita? di fabbricazione delle banconote, nonche? arricchire le proprie conoscenze sul biglietto di banca considerandolo nella sua accezione piu? ampia quale veicolo di trasmissione di messaggi e di valori. Per scuola primaria e secondaria di I e II grado

Una competizione basata sulla simulazione del processo decisionale alla base delle scelte di politica monetaria. Per entrare nel meccanismo delle scelte i ragazzi potranno seguire incontri preparatori di carattere laboratoriale condotti anche a scuola.

Dedicati ai piccolissimi, due appuntamenti per stimolare creativita? e fantasia inventando storie e personaggi attraverso l’uso della plastilina e l’aiuto dell’illustratrice Antonietta Manca. Per bambini dai 2 ai 4 anni (con accompagnatore)

Parole, racconti, musiche e canzoni si fondono in un coinvolgente intrattenimento per adulti e bambini a cura di Dario Apicella. Bambini dai 3 ai 6 anni (con accompagnatore)

Laboratori ludico-creativi per avvicinarsi alla lingua inglese con spontaneita?. Bambini dai 6 agli 11 anni

Un appuntamento inedito per avvicinare i piu? piccoli e i loro nonni all’arte del Novecento e sperimentare in prima persona le diverse tecniche piu? sorprendenti, dal dripping al collage, dal ready-made alla performance. Per bambini a partire dai 4 anni, nonni evergreen

La visita a Palazzo e? condotta una volta al mese in una lingua straniera. A seguire un breve laboratorio

Guidati da artisti e atelieristi i piccoli partecipanti apprendono tecniche e sperimentano nuovi linguaggi per dar vita ad elaborati originali ispirati alle mostre e ai grandi eventi in programma a Palazzo Ducale. Per bambini dai 5 agli 11 anni

In occasione delle mostre in programma a Palazzo Ducale, percorsi dedicati ai bambini e alle loro famiglie per conoscere, apprendere e stupirsi. Per bambini dai 6 anni e famiglie

Attività all'interno dello spazio Kids in the City

Muri de maine? - novembre 2022 – aprile 2023

Tradizioni, leggende, luoghi e personaggi prendono vita attraverso le storie raccontate in genovese da nonno Gianni. Ultimo venerdi? del mese dalle ore 17. Per bambini dai 4 anni e famiglie

Incontri di lettura e informazioni sul programma nazionale Nati per Leggere per sensibilizzare e diffondere la lettura in famiglia a partire dai primi mesi di vita. Ultimo mercoledi? del mese dalle ore 17. Per bambini dai 2 ai 6 anni

Tre incontri dedicati a sperimentare e comprendere, secondo il metodo Montessori, il rapporto tra acqua e terra. Una relazione attiva fra il bambino ed il mondo in cui vive; la geografia come scoperta e arricchimento lessicale. Per bambini dai 5 ai 7 anni. In collaborazione con Centro Studi Montessori Genova

Incontri creativi con i materiali di scarto. Secondo mercoledi? del mese dalle ore 17 Bambini dai 5 anni. In collaborazione con il Centro ReMida Genova

I bambini, attraverso la lettura della seconda favola cosmica ideata da Maria Montessori, saranno guidati nell’evoluzione della vita, dalle prime forme unicellulari fino ad arrivare all’uomo. Per bambini dai 7 ai 10 anni. In collaborazione con Centro Studi Montessori Genova

Gli eventi speciali

ReMida Day - 20 maggio 2023

Un’intera giornata dedicata alla creativita? e al riuso. Laboratori e installazioni a tema per una riflessione sulle potenzialita? dei materiali di riciclo e sull’importanza del rispetto dell’ambiente

Quarantaduesima edizione per il Premio Andersen, il maggior riconoscimento italiano dedicato ai libri per bambini e ragazzi, ai loro scrittori, illustratori e editori. Una grande festa nazionale della lettura e della cultura per l’infanzia che sul territorio genovese si declina in un programma di iniziative in biblioteche, scuole, librerie, musei, teatri e diversi spazi urbani nei giorni precedenti e successivi la cerimonia di premiazione a Palazzo Ducale. A cura della rivista Andersen

Inoltre, sono ogni anno sempre più numerosi i progetti e le proposte che si sviluppano anche sul territorio, in un’ottica crescente di collaborazione e partecipazione: Musei di Strada Nuova, Musei di Nervi, Villa Croce, Mu.Ma (Istituzioni Musei del Mare e delle Migrazioni), Musei Nazionali di Genova, Museo Monumentale di Staglieno, le Biblioteche e molti altri luoghi organizzano attività e laboratori per coinvolgere anche il pubblico più giovane.