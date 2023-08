Medicina Generale, aperto il bando di concorso per l'ammissione di 67 nuovi dottori

Da oggi è possibile inoltrare domanda per il bando di concorso per l'ammissione di 67 medici al corso di formazione specifica in Medicina Generale del triennio 2023/2026, strutturato a tempo pieno. Si tratta di 44 borse di studio finanziate con le quote del Fondo sanitario nazionale e di 23 borse previste dal PNRR. La scadenza per partecipare è fissata al 7 settembre 2023.

Il Bando è stato pubblicato il 9 agosto 2023, in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Qui sono elencati i requisiti per l’ammissione al concorso.

a) cittadinanza italiana;

b) cittadinanza UE;

c) diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validita?), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) abilitazione all’esercizio della professione in Italia;

f) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.

La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al bando deve essere prodotta, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato, all’indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it. Non possono essere prodotte domande per piu? Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta e la prova ha la durata di due ore.