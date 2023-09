Master di secondo livello in Economia e Management in Sanità: come iscriversi

Sono aperte le iscrizioni alla II edizione del Master di secondo livello in Economia e Management in Sanità (MEMS), promosso dal Dipartimento di Economia dell’Università di Genova. Il Master intende offrire un programma formativo di eccellenza a chi ricopre ruoli di responsabilità manageriale, organizzativa e gestionale all'interno delle Aziende Sanitarie o a chi a tali incarichi aspira.

Obiettivi

L’obiettivo è quello di fornire ai manager della sanità le competenze necessarie per governare da un lato il cambiamento e dall’altro per cogliere tutte le opportunità che si stanno definendo a livello nazionale e internazionale.

Il Master forma, aggiorna e supporta le figure professionali che andranno a svolgere ruoli di responsabilità manageriale, gestionale ed amministrativa in ambito sanitario.

Il Master coniuga i temi dell’economia sanitaria, dell’organizzazione, del management, della valutazione economica, della programmazione, del diritto sanitario e dei metodi quantitativi a supporto delle decisioni al fine di fornire idonei strumenti informativi per scelte consapevoli e in una logica di equità e sostenibilità del sistema sanitario.

Destinatari del corso

Laureati di secondo livello in diverse discipline che ricoprono o che aspirano a ricoprire ruoli di dirigenza o di responsabilità manageriale, organizzativa e amministrativa nel settore sanitario. Il numero massimo di partecipanti è pari a 45 persone.

Profilo funzionale

Il Master forma un professionista che occupa ruoli di responsabilità manageriale, organizzativa e gestionale, ma anche amministrativa, nel settore sanitario, in particolare in ambito delle aziende e degli enti sanitari pubblici e privati.

Le figure in uscita sono quelle di direttori generali, direttori amministrativi, direttori scientifici, direttori di strutture semplici e complesse del sistema sanitario, personale con posizioni di responsabilità nell’ambito delle direzioni delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Modalità di svolgimento

Le lezioni inizieranno a dicembre 2023, con un impegno part time di due giorni a settimana. I partecipanti possono scegliere, in base ai propri impegni personali e lavorativi, tra due modalità didattiche, in presenza o a distanza.

Il modulo di Project Management fornisce inoltre le ore necessarie per accedere all’iter per il conseguimento della certificazione CAPM® del PMI.

Scadenza iscrizione

Sono disponibili diverse agevolazioni per gli iscritti al Master a copertura totale dei costi di iscrizione. La scadenza per presentare domanda di ammissione è alle ore 12 del 27 ottobre 2023. Per tutte le informazioni: mems.unige.it.