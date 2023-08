Geomatica Marina per l'Idrografia: aperte le iscrizioni alla X edizione del master di II livello

Sono aperte le iscrizioni alla X edizione del master di II livello in Geomatica Marina per l'Idrografia promosso dall'Università di Genova, Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni - DITEN - in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e della Vita – DISTAV - dell'Università di Genova, con l'Istituto Idrografico della Marina e con la collaborazione di Geo Bio Team Group. È possibile inoltrare domanda fino al 20 ottobre 2023.

Il master si rivolge sia agli Ufficiali Idrografi che agli interessati non appartenenti alle forze armate ma che vogliono intraprendere la carriera di idrografo o cartografo nautico.

I profili professionali di riferimento riguardano i seguenti ambiti di attività:

Idrografia per la Cartografia Nautica : raccolta, elaborazione e rappresentazione di dati idrogeografici con particolare attenzione ai moderni sistemi di presentazione (carte elettroniche vettoriali e raster);

: raccolta, elaborazione e rappresentazione di dati idrogeografici con particolare attenzione ai moderni sistemi di presentazione (carte elettroniche vettoriali e raster); Idrografia per la gestione dei porti e per l’ ingegneria costiera : rilievi geomorfologici, idrografici ed oceanografici in supporto alla gestione locale e portuale, alle opere di ingegneria costiera e alla gestione del territorio anche come indispensabile base per affrontare situazioni di emergenza;

e per l’ : rilievi geomorfologici, idrografici ed oceanografici in supporto alla gestione locale e portuale, alle opere di ingegneria costiera e alla gestione del territorio anche come indispensabile base per affrontare situazioni di emergenza; Telerilevamento: illustrazione di tutte le fasi di elaborazione, analisi e restituzione dei dati con principale riferimento alle applicazioni idro-oceanografiche e con metodiche di telerilevamento attivo e passivo.

Il master è conforme agli standard internazionali (pubblicazione IHO – S5A “Standards of Competence for Category A Hydrographic Surveyors) e consente, dopo un periodo pratico, di acquisire il brevetto di Idrografo di Categoria A riconosciuto a livello internazionale dall’IBSC (FIG/IHO/ICA International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers).