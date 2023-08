Cybersecurity, aperte le iscrizioni al Master online in progettazione dei sistemi ICT

Sono aperte le iscrizioni al Master online in “Cybersecurity and critical infrastructure protection”. Grazie alla formazione d'alto livello e alla sinergia con le aziende del settore che partecipano sia alla didattica che alla formazione in stage, nelle precedenti edizioni il Master ha ottenuto un placement del 100% prima del conseguimento del titolo, avendo formato esperti nella Cybersecurity e nella progettazione e gestione dei sistemi ICT.

Per i diplomati o i laureati triennali o in lauree diverse è possibile iscriversi al Corso di Perfezionamento e coloro intendono approfondire tematiche specifiche possono iscriversi ai singoli insegnamenti . Sono state definite gran parte delle agevolazioni per le iscrizioni al Master o al Corso di Perfezionamento, eccole in dettaglio: