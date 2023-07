IT'S cool, 6 open night per presentare gli Istituti Tecnici Superiori liguri

Musica, divertimento e socialità: i tipici open day si trasformano in open night. IT’S cool, organizzato da Regione Liguria, è un evento pensato per promuovere tutti i percorsi formativi degli Istituti Tecnologici Superiori, parte degli ITS Academy. A partire da lunedì 17 luglio avranno inizio, in tutta la Liguria, sei serate a ingresso libero, da Imperia a La Spezia.

Con l’accompagnamento di Radio 105, fra una canzone e l’altra, verranno raccontate ai giovani e ai loro genitori le opportunità offerte dalle specializzazioni post diploma alternative all’Università. Le serate IT’S cool cominciano alle 19 e terminano alle 22, con un piccolo rinfresco incluso.

Gli ITS nascono con il preciso intento di fare incontrare la domanda del mercato del lavoro con l’offerta formativa. Due anni, a volte tre, di formazione molto pratica – circa un quarto viene svolta direttamente in azienda – due tutor per seguire al meglio lo studente, insegnanti che vengono dal mondo delle imprese e imprese che partecipano direttamente alla definizione dei corsi. Il tutto, in Liguria, completamente gratuito grazie ai finanziamenti della Regione Liguria dal Programma Regionale FSE Plus 2021-2027. Il risultato è un tasso di occupazione del 90% a fine corsi. Qui tutti i corsi ITS.

Ecco i luoghi in Liguria delle serate IT'S cool