Parte il corso gratuito "Esperto web e social media per il turismo": per gli appassionati di Liguria e digital marketing

Se oltre alla passione per Genova e la Liguria abbiamo uno spiccato interesse anche per i social e il marketing, allora un’opportunità che potrebbe fare al caso nostro è il corso gratuito “Esperto Web e Social Media per il Turismo”. I destinatari sono dieci giovani maggiorenni, under 35, disoccupati, inoccupati e inattivi, residenti o domiciliati in Liguria e che possiedono il diploma di scuola media superiore. Si possono candidare anche i cittadini comunitari o extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno.

Il corso, gratuito ed erogato dall’ente di formazione Axìa Formazione & Consulenza, fa parte di un progetto cofinanziato dall’Unione Europea del Programma Regionale 2021-2027, che ha come obiettivo specifico l’occupazione giovanile. Oltre che a Genova, anche a La Spezia, sempre nello stesso periodo e destinato a dieci giovani under 35, verrà attivato un altro corso gratuito, tenuto dall’ente Former, per diventare “Esperto in social media management, web designer e marketing per il turismo”.

L’obiettivo è quello di formare dei tecnici specializzati nella promozione delle risorse del territorio, che siano in grado di curarne la valorizzazione e l’integrazione in un’ottica di maggiore attrattività turistica, impiegando gli strumenti messi a disposizione dalle nuove tecnologie e dalla digitalizzazione.

Le lezioni si svolgeranno in modalità di alternanza scuola lavoro. La durata complessiva sarà di 600 ore, di cui 300 in aula a Genova - nella sede di Axia in via Bartolomeo Bosco 31/8 - e 300 in stage presso diverse aziende e realtà del tessuto turistico regionale, tra cui: Double EM S.r.l; Volver S.r.l.s.; Consulting; Crbyoo di Cristina Puppo – Sport Outdoor Travel e Cascina Fogona B&B; Forum Service S.r.l.; TTC SRL Unipersonale / Mako Tour; Margi Viaggi S.n.c.; Sastesitour di Sastesi SRL; Consorzio Portofino Coast; Voyager srl (PRAGA viaggi).

Il termine ultimo per le iscrizioni è previsto per le ore 17 del 23 marzo 2023. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione. Per informazioni per il corso di Genova contattare Axìa ai numeri 010 0994100, 0100994101. Email: social@axiaformazione.it. Per il corso di Spezia contattare Former Formazione e Consulenza ai numeri 0187 305794. Email: info.spezia@former.it