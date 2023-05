Diventare programmatore di siti e applicazioni web: al via il corso gratuito

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del corso gratuito Programmatore front end di siti e applicazioni web. Il progetto, cofinanziato dall'Unione Europea, dal Programma Regionale FSE + 2021-2027, ha come priorità l’occupazione giovanile.

Il corso si concentra principalmente sui fondamenti e sui framework front-end basati su Javascript e Typescript, e in particolare sul framework Angular. Dopo un'introduzione allo sviluppo web (HTML, CSS, Javascript e Bootstrap) verranno introdotti i vari aspetti di Angular tra cui componenti, direttive, servizi, data binding e routing e il loro utilizzo per lo sviluppo di Single-page applications.

Come è strutturato il corso:

L’inizio del corso è previsto per l’1 giugno 2023. Le modalità prevedono l’alternanza scuola lavoro: sulla durata di 600 ore, circa 300 saranno dedicate alla formazione in aula, le altre 300 allo stage. Gli allievi verranno ospitati per 300 ore dalle seguenti società:

Liguria Consulting Srl

Appfactory Srl

Blue Star Software Srl

DGS Spa

ETT Spa

FOS Spa

Gruppo SIGLA

JTECH Srl

A chi si rivolge:

È rivolto a dieci partecipanti, maggiorenni, disoccupati, inoccupati o inattivi, residenti o domiciliati in Liguria, di età inferiore ai 35 anni e che abbiano il diploma di scuola media superiore. Nel caso di cittadini comunitari ed extracomunitari, sarà necessario il permesso di soggiorno.



Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto all’estero, si richiede equipollenza (rilasciata da MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) o attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza).

Come ci si iscrive:

La domanda di iscrizione, compilata e con marca da bollo da 16 euro, dovrà essere consegnata a mano, entro le ore 17 del 25 maggio 2023, presso la sede di Axia oppure via email (in questo caso con marca da bollo smarcata e trasmessa in pdf all’indirizzo email info@axiaformazione.it, indicando come oggetto della email “Domanda di iscrizione corso Match Point 2 Programmatore front end”)



Axía ha sede a Genova, in via Bartolomeo Bosco 31/8: la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13. Per informazioni contattare Axìa ai numeri 010 0994100, 010 0994101. Email: social@axiaformazione.it.