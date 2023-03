Giardiniere d’arte, a Genova il corso per prendersi cura di giardini e parchi storici

Per diventare giardiniere d’arte per giardini e parchi storici, basta iscriversi al corso professionalizzante rilasciato da ATS - in collaborazione con Cooperativa sociale L’Arco di Giano (Villa Pallavicini), Progetto Santa Margherita srl, Il Rastrello Cooperativa Sociale A R.L. Onlus, IISS Bernardo Marsano, Opera Diocesana Madonna Dei Bambini “Villaggio Del Ragazzo”. Dopo un percorso formativo di 600 ore composto da 360 ore di fase teorica e laboratoriale e 240 ore di stage, i partecipanti riceveranno la qualifica di Giardiniere d'Arte per Giardini e Parchi Storici e saranno abilitati all’esercizio di attività di manutenzione del verde.

A chi si rivolge il corso

Il corso e? destinato a 12 persone (per ognuna delle 2 edizioni, a Genova e in Tigullio) disoccupate e/o occupate che hanno compiuto il 18° anno di eta?, in possesso del seguente titolo di studio: diploma scuola secondaria di 2° grado, o qualifica IeFP di Operatore Agricolo, o diploma IeFP di Tecnico Agricolo, o tre anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento e almeno diploma scuola secondaria di 1° grado.

Chi è il giardiniere d’arte

Questa figura professionale sarà in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti. Realizzerà interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione.

E dopo il corso?

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici si inserisce in parchi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica o privata, o anche presso istituzioni pubbliche e private che gestiscono luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. N. 42/2004), dotati di parchi e giardini storici. Svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende: vivai, cooperative di manutenzione di giardini e parchi storici, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di giardini e parchi storici.

Per iscriversi

Oltre ai 12 posti disponibili per l'edizione di Genova (qui il link per la scheda completa con tutte le informazioni dettagliate), sono aperte le iscrizioni anche per 12 posti per l'edizione del Tigullio (informazioni a questo link)

Il termine per l’iscrizione è il 16 marzo 2023 alle ore 12:30. IsForCoop è anche su Instagram e Facebook. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito o scrivere un’e-mail a giardiniere@isforcoop.it