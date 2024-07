Operatore teatrale in ambito educativo: workshop gratuito all'Akropolis

Per chi sogna di poter unire due passioni come quella del teatro e quella dell'educazione, sono appena state aperte le iscrizioni al workshop per operatore teatrale in ambito educativo organizzato dal Teatro Akropolis, in partenza a settembre 2024.

Il corso si prefigge di fornire conoscenze e competenze teorico-pratiche in cui il teatro è inteso come strumento di intervento in ambito educativo, finalizzato a promuovere processi di inclusione e di coesione sociale, di potenziamento dell’autonomia dell’individuo e di partecipazione attiva. E poi vuole approfondire la conoscenza delle diverse tecniche performative come strumenti di facilitazione nella risoluzione dei conflitti nelle dinamiche di gruppo.

Largo spazio verrà lasciato a moduli pratici: ogni allievo affiancherà il docente nella conduzione di un laboratorio. Gli incontri, della durata di 1 ora e 30, sono a cadenza settimanale da ottobre a maggio. Al termine dell’anno verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

A chi è rivolto

Giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni fino ad un massimo di 25 partecipanti.

Quando e dove si svolge

Il workshop si svolgerà all'Auditorium Ex Manifattura Tabacchi in via Bottino 6, a Genova Sestri Ponente. È articolato in due moduli:

• uno teorico della durata di 18 ore articolate in 5 incontri

• uno pratico di 50 ore di affiancamento ai docenti durante i laboratori da ottobre a maggio

Ecco il calendario:

• Mercoledì 18 settembre 2024 dalle 16 alle 19

• Giovedì 19 settembre 2024 dalle 16 alle 19

• Venerdì 20 settembre 2024 dalle 16 alle 19

• Sabato 11 gennaio 2025 dalle 10 alle 19

Costi

La partecipazione è gratuita. È necessario versare 15 euro per la tessera associativa a Teatro Akropolis che dà diritto a sconti e promozioni dedicate ai soci.

Iscrizioni

È possibile inviare la propria candidatura entro le ore 12 di venerdì 6 settembre compilando il form presente nel sito. Per maggiori informazioni scrivere a laboratori@teatroakropolis.com o chiamare al numero 320 4570470.