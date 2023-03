Campus gratuito ReStartApp, la call per giovani imprenditori dell'Appennino

Ogni anno la Fondazione Edoardo Garrone lancia una call per scegliere il territorio che ospiterà il Progetto Appennino. Quest’anno la scelta è caduta sulla Liguria, nel comune di Sassello, dove potrà concretizzarsi il progetto ReStartApp: un campus residenziale e gratuito di 10 settimane per giovani under40 che abbiano un’idea d’impresa da realizzare sul territorio appenninico.

Dal 2014 la Fondazione è impegnata nel rilancio dell’economia appenninica e sostiene giovani aspiranti imprenditori, che vogliano impegnarsi nell’Appennino, con il campus di incubazione ReStartApp, i progetti di accelerazione “Vitamine in azienda” e “Imprese in rete”.

Il Campus è aperto gratuitamente a un massimo di 15 partecipanti selezionati sulla base di una Call for Ideas e di un colloquio motivazionale.

I candidati devono rispondere a specifici requisiti:

Avere meno di 40 anni (alla data di scadenza del bando)

Essere cittadini italiani o cittadini stranieri residenti sul territorio italiano

Avere un’idea d’impresa, un’impresa costituita da meno di 18 mesi o essere titolare/socio di una rete d’imprese, negli ambiti:

– agricolo, gestione forestale, agroalimentare e dell’allevamento

– turistico, artigianale e culturale

– manifattura e terziario

Si cercano idee d’impresa e startup innovative e sostenibili – in ambito agricolo, agroalimentare, dell’allevamento, turistico, culturale, manifatturiero e nel settore terziario – capaci di fornire un concreto contributo al rilancio e alla valorizzazione del territorio appenninico.

Il Campus, residenziale e gratuito, si terrà a Sassello (SV) dal 26 giugno al 6 ottobre 2023, con una pausa intermedia dalle lezioni dal 31 luglio al 3 settembre 2023.



Il piano didattico, suddiviso in 10 settimane (8 in presenza e 2 da remoto), affronta diverse tematiche inerenti all’imprenditoria montana e viene formulato per adattarsi al meglio alle idee d’impresa dei partecipanti, che hanno la possibilità di apprendere:

tecniche di gestione dei processi produttivi rurali e di montagna;

tendenze macro e microeconomiche;

teorie e strumenti di marleting tradizionale e digitale;

tecniche e strumenti per l'ottenimento di finanziamenti, contributi e agevolazioni finanziarie all'avvio per la gestione dell'impresa;

esperienze virtuose e di successo in ambito imprenditoriale e di valorizzazione del territorio

esperienze di vita, lavoro rurale e di montagna



Per ulteriori informazioni scrivere un'e-mail a restartapp@fondazionegarrone.it oppure chiamare al numero 342 0718020.