Corso di formazione per 'caregiver' di pazienti con Sla

Oggi, mercoledì 25 maggio alle 10.30, nell'Auditorium di Liguria Digitale (al 5° piano della torre A, in via E. Melen 77, Parco Scientifico Tecnologico di Genova Erzelli) si svolgerà un punto stampa sul primo corso di formazione per i caregiver dei pazienti con Sla.

Interverranno tra gli altri l'assessore alle Politiche socio sanitarie e Formazione di Regione Liguria, il direttore sociosanitario della Asl3 Lorenzo Sampietro, l'amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini, il presidente dell'associazione Gigi Ghirotti Franco Henriquet, la vicepresidente di Aisla Genova Anna Cecalupo.

La sede dell'incontro è raggiungibile in auto, taxi e con i mezzi pubblici: le linee Amt sono 5, 6 e 128. Per chi utilizzerà mezzi privati sono disponibili spazi di parcheggio esterno gratuito.