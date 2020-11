Tech Jobs Fair 2020: professionisti e aziende incontrano chi cerca lavoro

Sabato 28 novembre Talent Garden Genova ospita la seconda edizione online di Tech Jobs Fair, un’intera giornata dedicata all’incontro tra neolaureati, professionisti e aziende del ramo Hi-Tech.

L'evento, con il patrocinio di UniGe, Digital Innovation Hub Liguria e Filse, nasce per mettere in contatto aziende e professionisti del settore tecnologico e aspiranti candidati in cerca di una prima esperienza lavorativa.

Quest'anno l'iniziativa si svolgerà online.

Come iscriversi