Professione autista: incontro pubblico formativo a Genova

Con l’intento di valorizzare il ruolo del conducente di linea e di avvicinare chi si affaccia al mondo del lavoro a questa professione, UGL Autoferrotranvieri AMT Genova e UGL Giovani Genova presentano a Genova un’iniziativa congiunta tra le due strutture sindacali dedicata al mondo del trasporto pubblico locale.

Appuntamento alle ore 18 di mercoledì 2 febbraio, presso i locali UGL di Genova in Via di Brera 2/26.

Sarà un incontro pubblico e formativo incentrato sulla figura dell’autista, e, più in generale, sul lavoro nel settore movimento, nel settore amministrativo e nel settore manutenzione dell’azienda genovese di trasporto pubblico.

Interverranno l’avvocato Alessandra Bianchi per quanto riguarda gli aspetti normativi della professione, l’assicuratore Sergio Gambino per quanto riguarda l’aspetto assicurativo, l’istruttore Mauro Pigozzi per quanto riguarda la guida sicura dei mezzi. Per UGL, interverranno il segretario RSA Roberto Piccardo ed Elisabetta Palermo, responsabile comunicazione UGL Autoferro. Presentano l’incontro Luca Lagomarsino, segretario regionale UGL Autoferro, e Monica Deiana, coordinatrice genovese UGL Giovani. Modera Ettore Rivabella, dirigente sindacale.

Durante l’incontro si parlerà del percorso formativo necessario per diventare un autista, dei curriculum, della normativa vigente, delle caratteristiche e della complessità del mestiere, dei possibili sbocchi lavorativi. Si parlerà poi delle altre figure fondamentali: operai, tecnici e impiegati. Si potranno ascoltare le testimonianze dirette dei lavoratori del settore e dei sindacalisti impegnati nell’azienda.

Sarà possibile partecipare all’evento nelle seguenti modalità: di persona, nel rispetto delle vigenti normative anti-covid; online, seguendo la diretta dell’incontro sulla questa pagina Facebook “UGL Giovani Genova”.