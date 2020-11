C'è tempo fino al 4 dicembre 2020 per iscriversi al corso gratuito IFTS “Tecnico Superiore per le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione con specializzazione in Digital Economy”.

Il percorso, totalmente gratuito, ha una durata pari a 800 ore di cui 560 ore in aula e 240 di stage in azienda con ottime possibilità di inserimento lavorativo.

Il corso è rivolto a disoccupati e occupati, giovani e adulti occupati, disoccupati e persone in stato di non occupazione. L’accesso è subordinato al superamento delle prove di selezione, e ci sono 20 posti in tutto.

Al termine del corso potrai sostenere un esame che consente il rilascio del Certificato di specializzazione tecnica superiore.

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

È possibile iscriversi fino al 4 dicembre 2020, dal lunedì al venerdì, in orario dalle 9:00 alle 13:00 o dalle 14:00 alle 17:00 presentandosi di persona presso la sede di Forma Mentis in viale Brigata Bisagno 2/26 (scala destra, quinto piano). Per maggiori informazioni e per partecipare.