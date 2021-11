A lezione di grappa e distillati a Genova per diventare assaggiatori con Anag

Avvicinare il consumatore e l’appassionato del mondo spiritoso a un assaggio attento e qualificato ed educare a un consumo consapevole e professionale di grappa e acquaviti in genere. È questo l'obiettivo principale del corso di primo livello organizzato a Genova da Anag, Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti con oltre 40 anni di storia, con cinque lezioni in programma giovedì 2, domenica 5, giovedì 9, domenica 12 e giovedì 16 dicembre. Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Taverna Zaccaria, in Vico San Cosimo 3, con inizio alle ore 20.30, e saranno condotti da docenti Anag. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 novembre e per partecipare è richiesta la quota associativa ad Anag. Per le donne, è previsto uno sconto del 10 per cento con l’iniziativa “La Grappa è Donna”.

Il programma. La prima lezione sarà dedicata alla consegna del materiale didattico (testi e valigetta con calici da degustazione), alla presentazione di Anag, associazione attiva in tutta Italia, e della scheda di valutazione della grappa. Gli incontri successivi approfondiranno i principi dell’assaggio multisensoriale, l’approccio alla degustazione, le tecniche di distillazione, la “cultura del buon bere” e tutte quelle informazioni culturali sufficienti per la degustazione e propedeutiche al corso di secondo livello. Ogni appuntamento si chiuderà con la degustazione guidata di alcune grappe. Al termine del corso è prevista una visita in distilleria e il rilascio di un attestato di partecipazione.

Info e iscrizioni. La quota di partecipazione comprende la valigetta con cinque bicchieri da degustazione e il materiale didattico. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica anagliguria@hotmail.com oppure contattare il numero 346-6991982. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.anag.it.

Anag è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1978 presso la Camera di Commercio di Asti, attiva e presente in tutta Italia con delegazioni regionali e provinciali. Attraverso corsi di formazione, serate di degustazione e presenza a manifestazioni enogastronomiche, Anag promuove una “cultura del buon bere” e valorizza un prodotto interamente italiano che porta con sé un bagaglio di tradizioni e professionalità. La Grappa è stata riconosciuta in ambito Cee nel 1989 come “acquavite di vinaccia prodotta in Italia esclusivamente da vinacce nazionali” e dal 2008 è tutelata dalla “Indicazione Geografica”. Per conoscere da vicino Anag ed essere sempre aggiornati su attività e iniziative dedicate a grappa e distillati, è possibile consultare il sito www.anag.it oppure seguire l’associazione sulla pagina Facebook Anag Italia e sul profilo Instagram Anag (@anag_italia).