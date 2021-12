Unitre: 60 corsi on line “live”, come iscriversi

Da gennaio 2022 prenderanno avvio 60 corsi on line “live” del corrente anno accademico di UniTreEdu, il progetto di educazione permanente e qualificazione accademica on line “live” di Unitre che già ha visto la recente partenza di molti corsi appartenenti ai vari campi del sapere.

La partecipazione alle proposte UniTreEdu è rivolta in particolare a giovani in attesa di occupazione che desiderano sviluppare conoscenze specifiche, giovani orientati a valorizzare le proprie esperienze in ambito didattico, adulti in cerca di occasioni di approfondimento culturale e/o professionale, anziani che desiderano impegnare il tempo coltivando nuovi interessi e tutti coloro che desiderano acquisire nozioni e metodologie teoriche e pratiche in molteplici settori della conoscenza.

Ogni studente iscritto a UniTreEdu ha la possibilità di costruire un piano studi interamente personalizzato, scegliendo i corsi preferiti fra tutte le proposte multidisciplinari e molteplici livelli di approfondimento. La composizione del piano è assolutamente libera, senza limiti di numero di corsi o rami disciplinari e senza alcun onere aggiuntivo rispetto alla quota annuale di iscrizione.

L’offerta è ulteriormente arricchita da iniziative culturali extraaccademiche, come laboratori, incontri seminariali e occasioni di discussione e ricerca, nonché dalla possibilità di ottenere la “certificazione delle competenze” ai sensi della normativa 170/2016 con riconoscimento di punteggi in svariati concorsi.

Tutte le attività formative di UniTreEdu prevedono la possibilità di seguire le lezioni on line “live” e di interagire direttamente con i docenti, sia durante le lezioni sia con colloqui personalizzati, l’accreditamento automatico alla frequenza tramite le funzioni della Suite di Google, l’accesso a materiali didattici riservatimessi a disposizione dai docenti, la possibilità di consultare liberamente tutte le riviste scientifiche e le pubblicazioni realizzate dalla Rete Accademica di UNITRE e di usufruire con forti agevolazioni dei servizi e delle attività dei partner di UNITRE.

Le attività di UniTreEdu si concluderanno ai primi di giugno 2022. Al termine seguirà un ricco programma di Corsi Estivi UniTreEdu, con proposte didattiche e seminariali estese fino a settembre 2022.

La quota di iscrizione annuale onnicomprensiva a UniTreEdu per l’Anno Accademico 2021/2022 è di 195 euro. Per il pagamento della quota di adesione è possibile utilizzare, per chi ne ha diritto, il “Buono Scuola”.

Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sull’offerta di UniTreEdu sono disponibili accedendo al sito www.unitreedu.com o contattando l’indirizzo info@unitreedu.com o telefonando ai numeri 333-6092746 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16) e 324-8635155 (dalle 16 alle 23)