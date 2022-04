Corso di formazione di agricoltura ecologica dell’associazione Terra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

L’associazione Terra! avvia un nuovo ciclo di formazione in agricoltura ecologica, la Scuola della Terra - Emilio Sereni. Il nuovo ciclo si svolge in Liguria dal 16 maggio al 10 giugno 2022, in modalità blended - in presenza e da remoto - ed è rivolto a 15 giovani aspiranti agricoltori, a cui si forniscono le basi per mettere in pratica il metodo agroecologico: riduzione dell’impronta ecologica, chiusura dei cicli produttivi e sviluppo di filiere locali e sostenibili. È possibile inviare le candidature entro il 22 aprile.

La novità di questa edizione della Scuola è che i cicli formativi saranno strutturati in chiave regionale, con la partnership di aziende locali, per valorizzare le peculiarità di ciascun territorio. Il primo ciclo si svolgerà in Liguria, perché, pur presentando questa regione molte criticità, come la carenza di infrastrutture e la distanza tra campagna e mercati, accoglie tante esperienze di filiere alternative, sorte spesso in aziende di piccole e medie dimensioni

Il progetto, ideato dall’associazione Terra! e sostenuto dalla Nando and Elsa Peretti Foundation, ha l’obiettivo di formare giovani che vogliono tornare alla terra con un bagaglio di conoscenze e competenze che gli permettano di confrontarsi con la crisi climatica.. Oggi infatti l’agricoltura è la prima vittima, ma anche una concausa importante degli eventi estremi dovuti al riscaldamento globale, e ha bisogno di un approccio ecologico per rispondere a una sfida senza precedenti: produrre cibo per le comunità in quella che si può definire una tempesta perfetta.

La formazione La Scuola della Terra - Emilio Sereni è la prima in Italia a tenere insieme, in teoria ma soprattutto in pratica, tutti gli aspetti che legano l’uomo alla natura e alla coltivazione della terra. Gli insegnamenti previsti in questo ciclo vanno dall’impatto dei cambiamenti climatici in agricoltura all’avvio e alla gestione economica di un’azienda agricola; dai cicli naturali ai metodi di produzione innovativi; dalla gestione dei semi e il loro ruolo politico e sociale alle filiere agroalimentari con la loro economia e le criticità.

“La Scuola della Terra - Emilio Sereni è lo strumento che abbiamo messo a punto per realizzare la nostra idea di agricoltura ecologica attraverso la formazione di nuovi giovani che hanno l’ambizione di trasformare questo settore - afferma Fabio Ciconte, Direttore di Terra! - “Due terzi dei partecipanti ai quattro corsi che abbiamo tenuto negli anni passati ha poi trovato un impiego coerente con il percorso formativo”.

La formazione durerà all’incirca un mese, per un totale di 140 ore tra lezioni teoriche, laboratori, visite in azienda. Le lezioni verranno gestite attraverso tecniche di facilitazione per favorire la comprensione degli argomenti, la partecipazione degli studenti e delle studentesse e la realizzazione del project work. Per la fase pratica, svolta nelle 3 aziende partner, i 15 partecipanti verranno suddivisi in tre gruppi che si alterneranno, in modo da conoscere i diversi approcci e pratiche di ciascuna realtà e farne tesoro per la strutturazione del project work. Al termine di questa fase, verranno selezionati 3 progetti vincitori, uno per azienda. Ai loro autori verrà attivato un tirocinio retribuito di 3 mesi.

Le aziende coinvolte dal progetto sono: “La Tabacca” a Voltri, “Verdure Naturali”, nel ponente genovese, e “Tutti giù per Terra”, sulle colline di Genova Voltri. Si tratta di aziende che adottano diversi metodi, dalla permacultura all’agricoltura biodinamica, sinergica e naturale, combinando l’ecologia della produzione con un’attenzione particolare agli aspetti sociali. L’associazione Terra! L’associazione Terra! nasce nel 2008 e da 14 anni si occupa di filiere agroalimentari e caporalato, di agricoltura e cambiamenti climatici.

Nel corso di questi anni, attraverso inchieste sul campo e ricerche, Terra! ha sviluppato campagne di advocacy sul contrasto al caporalato in agricoltura, sul riequilibrio della filiera e sull’impatto della crisi climatica nel settore agricolo. Per info: www.scuolaemiliosereni.it Per inviare la candidatura: https://iscrizioni-facefood.associazioneterra.it/