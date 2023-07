Accademia della Marina Mercantile: al via otto nuovi corsi ITS gratuiti

Otto nuovi corsi ITS gratuiti e un totale di oltre 210 posti disponibili, in partenza a luglio. L’estate dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile si apre con la grande varietà dei nuovi corsi ITS, , di durata biennale o triennale, erogati come di consueto in maniera totalmente gratuita per gli allievi e le allieve che si iscriveranno.

Gli otto avvisi di selezione che vengono aperti in queste settimane riguardano i corsi ITS “Ufficiale di Coperta” (4 classi), “Ufficiale di Macchina (3 classi)”, “Commissario di Bordo” (2 classi), “Cuoco di Bordo”, “Multimedia Technician”, “Ship Manager/Superintendent”, “Ferroviario” e “Logistica Internazionale”. Tra gli avvisi di selezione, sono già presenti sul sito dell’Accademia i bandi relativi agli Ufficiali di Macchina e Coperta, mentre gli altri saranno pubblicati a breve nel corso del mese. I corsi ITS vengono attivati in accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), Regione Liguria e con tutte le aziende partner dei percorsi formativi, che assicurano in media un’assunzione di circa il 70% degli Allievi che ottengono il diploma a seguito del corso. Tra le aziende coinvolte nei percorsi di formazione che vengono proposti in queste settimane: Costa Crociere, GNV, Grimaldi Lines, Gruppo MSC e Serform.

“Con quasi 100 aziende partner sui diversi processi formativi, e con un tasso di occupazione che supera il 95% per i nostri allievi a sei mesi dal diploma, l’investimento nella formazione si rivela essenziale per le aziende e per il Paese – racconta Paola Vidotto, direttrice dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile – Il mondo della logistica, dei trasporti e della blue economy si dimostra centrale anche nei nuovi assetti industriali e tecnologici, e la lunga esperienza dell’Accademia è al servizio della crescita del comparto e della professionalità di tanti giovani di tutta Italia”.

Sono ancora aperti, fino al 21 lugli 2023, i due avvisi di selezione per i corsi FSE (quindi di durata più breve, ma sempre gratuiti e pubblici) per diventare “Cuoco di Bordo” e “Children & Teen Animator”, erogati in partnership con Costa Crociere S.p.A. Per iscriversi è necessario compilare il modulo relativo presente sulla pagina degli “Iscrizioni aperte” sul sito.