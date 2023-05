Al via il corso gratuito per diventare tecnico contabile e amministrativo

Il tecnico contabile e amministrativo è l’esperto che si occupa della gestione della situazione fiscale, nonché del corretto svolgimento dei processi amministrativi e contabili per conto di aziende e liberi professionisti. Ora sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito di Regione Liguria che porta a questa professione, cofinanziato dall'Unione Europea e dal Programma Regionale FSE + 2021-2027

I partecipanti scopriranno le sfaccettature di questa figura, che ha anche il compito di assicurarsi che vengano assolti gli obblighi di legge in materia di contabilità generale, rispettando il calendario delle scadenze tributarie e, a seconda delle specifiche necessità, di analizzare e individuare le soluzioni fiscali più efficaci sia per persone fisiche che giuridiche.

A chi si rivolge:

È rivolto a dieci partecipanti, maggiorenni, disoccupati, inoccupati o inattivi, residenti o domiciliati in Liguria, di età inferiore ai 35 anni e che abbiano il diploma di scuola media superiore. Nel caso di cittadini comunitari ed extracomunitari, sarà necessario il permesso di soggiorno.



Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto all’estero, si richiede equipollenza (rilasciata da MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) o attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza).

Come è strutturato il corso:

L’inizio del corso è previsto per l’1 giugno 2023. Le modalità prevedono l’alternanza scuola lavoro: sulla durata di 600 ore, circa 300 saranno dedicate alla formazione in aula, le altre 300 allo stage. Gli allievi verranno ospitati per 300 ore dai seguenti studi e aziende:

Caruso & Vitale srl

D’Alessio & Associati srl

Luca Gallotti

Managing Consulting srl

Parrotta Federico

Studio Associato Giulietti

Renergetica spa

Studio FC & Partners

Come ci si iscrive:

La domanda di iscrizione, compilata e con marca da bollo da 16 euro, dovrà essere consegnata a mano, entro le ore 17 del 23 maggio 2023, presso la sede di Axia oppure via email (in questo caso con marca da bollo smarcata e trasmessa in pdf all’indirizzo email info@axiaformazione.it, indicando come oggetto della email “Domanda di iscrizione corso Match Point 2 Tecnico contabile e amministrativo”)



Axía ha sede a Genova, in via Bartolomeo Bosco 31/8: la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13. Per informazioni contattare Axìa ai numeri 010 0994100, 010 0994101. Email: social@axiaformazione.it.