Università, bando Smart Cup Liguria per neoimprenditori in ICT, Life Sciences & Med Tech e Industrial

ICT, Life Sciences & Med Tech, Clean-tech & Energy e Industrial: è ufficialmente aperta la nuova edizione 2023 del bando Smart Cup Liguria e Start Cup dell’Università di Genova. Si tratta di una business plan competition che supporta tutti coloro che desiderano sviluppare una propria idea di impresa.

Per i neoimprenditori che abbiano da poco avviato una nuova realtà nei settori indicati sopra, prosegue come ogni anno la competizione: all'interno del bando di Regione Liguria è presente la "Sezione speciale Start Cup UniGe" che prevede premi per supportare concretamente i propri studenti, dottorandi, specializzandi, assegnisti, laureati-dottori di ricerca-specializzati (da non più di tre anni) nella costituzione della start up più innovativa.

I premi Unige saranno assegnati ai primi tre classificati aventi i requisiti previsti, tra i 12 progetti selezionati dalla giuria. Ai primi tre classificati Università di Genova conferirà i seguenti premi:

1° classificato: premio di 8.000,00 euro

2° classificato: premio di 6.500,00 euro

3° classificato: premio di 5.500,00 euro

utilizzo gratuito, per 6 mesi, di una postazione all’interno dello spazio denominato “Coworking UniGe” del Bic Incubatore di Imprese di FILSE S.p.A., in Via Greto di Cornigliano;

6 mesi di servizi gratuiti di Filse S.p.A, in collaborazione con UniGe, relativi a monitoraggio e supporto all’avvio dell’attività imprenditoriale, mentoring aziendale, coinvolgimento in iniziative di promozione, divulgazione e marketing, attività informativa su finanziamenti.

Per presentare l’idea imprenditoriale innovativa sarà necessario registrarsi utilizzando questo form. Le candidature dovranno essere inviate entro il 15 settembre 2023, alle ore 12.

Tutte le iniziative imprenditoriali innovative che presenteranno domanda potranno partecipare all’Academy di SMARTcup Liguria con l’obiettivo di definire e strutturare il proprio piano di impresa. L’Academy consiste in una full immersion (18-29 settembre) per accompagnare i proponenti nella creazione del loro piano d’impresa, che verrà sottoposto a una giuria di esperti del mondo accademico, imprenditoriale e finanziario del territorio aderenti all’iniziativa, che selezioneranno i finalisti per “l’elevator pitch” del 26 ottobre.

Il bando Start Cup UniGe 2023 è scaricabile qui. Per ulterioriori informazioni chiamare ai numeri 010 2095922- 010 20951531 - 010 2095165.