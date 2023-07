Inquinamento e Salute, tre borse di studio da mille euro per il corso di perfezionamento

L’Università degli Studi di Genova lancia 3 borse di studio dell'importo di 1.000 euro ciascuna per il corso di perfezionamento online in Inquinamento e Salute. La valutazione di impatto sanitario con un focus specifico sulla Valutazione di Impatto Ambientale.

Il corso, promosso dal Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Genova, in collaborazione con il Consorzio Ticass - Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile, fornisce competenze trasversali indispensabili per poter effettuare sia le Valutazioni di Impatto sanitario (VIS) che le Valutazioni di Impatto ambientale (VIA) e prevede il riconoscimento di 50 ECM per gli iscritti agli Ordini dei Medici, Chimici, Biologi e Fisici a valere sull'annualità 2024

Per tutte le informazioni sulle borse di studio e il modulo per la candidatura consultare il regolamento pubblicato. Alle 3 borse si aggiungono i voucher della Regione Liguria a totale copertura del costo di iscrizione. Il progetto “Specializzarsi per competere” sostiene l’alta formazione per i giovani liguri, anche già occupati.

A chi si rivolge il corso:

Laureati nelle aree di Medicina, Biologia, Scienze Naturali, Chimica, Ingegneria, Tecniche di Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Architettura, ma anche i diplomati con esperienza professionale coerente con l'ambito del corso.

Il Comitato di Gestione si riserva di ammettere candidati in possesso di requisiti diversi sulla base dell’analisi del curriculum vitae e delle esperienze maturate. Tutte le classi di laurea ammesse sono indicate sul bando.

Il numero massimo di partecipanti è 30. Le domande sono accettate in ordine di arrivo.

Come sarà strutturato:

Il Corso si svolge in modalità streaming on line e si articola in 250 ore di cui:

- 153 ore di lezioni frontali

- 36 ore di studio di casi applicativi

- 50 ore di project work

- 11 ore per prove di modulo e presentazione risultati project work



La frequenza è articolata su 6/8 settimane suddivise in due incontri pomeridiani a partire dalle ore 14 (mercoledì e giovedì)

A quale figura professionale prepara:

L'esperto in VIS e VIA, in possesso di conoscenze relative anche ai sistemi di certificazione ambientale europea, sarà in grado, a partire dai principi e fondamenti acquisiti, di tradurre i risultati della ricerca tossicologica ed epidemiologica in indicazioni pratiche a beneficio delle politiche ambientali in generale e sanitarie in particolare, al fine di realizzare un’attenta ed efficace tutela preventiva della salute della collettività.